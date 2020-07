30 Kündigungen bei SAG in Lend: Arbeiterkammer sieht "schweres Foul"

Die Salzburger Aluminium AG (SAG) in Lend baut Mitarbeiter ab. Das Unternehmen begründet das mit der eingebrochenen Produktion in der Krise. Kritik kommt von der Arbeiterkammer.

30 der 150 Mitarbeiter wurden gekündigt, bestätigt das Unternehmen. Die wirtschaftlich schlechte Lage aufgrund der Coronapandemie habe die Kündigungen unausweichlich gemacht. "Wann sich die Wirtschaftslage wieder erholen wird, kann derzeit niemand voraussagen. Da die weiteren Auswirkungen von Covid-19 und eine allfällige zweite Welle derzeit nicht einschätzbar sind, muss die SAG sich auf verschiedene Szenarien vorbereiten", erklärte SAG-Chefin Karin Exner-Wöhrer in einer schriftlichen Stellungnahme. Weitere Kündigungen seien weder in Lend, noch an anderen SAG-Standorten geplant. "Wir gehen derzeit von einer positiven Entwicklung der Automotive-Branche im dritten und vierten Quartal aus."

Arbeiterkammer kritisiert Vorgangsweise

Die SAG trennt sich somit von einem Fünftel der Belegschaft. Von einem "schweren Foul" spricht Salzburgs Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder. Der Betrieb, deren Chefin Exner-Wöhrer auch als IV-Präsidentin gehandelt wurde, habe nicht nur widerrechtlich während der Kurzarbeit Mitarbeiter gekündigt, sondern auch die vorgeschriebene Anmeldung beim Frühwarnsystem des AMS ignoriert. Die ersten Kündigungen, die bereits am 22. Juni ausgesprochen worden seien, wären damit rechtsunwirksam gewesen, sagt Eder. Auch gegen die jetzt erneut ausgesprochenen Kündigungen wolle man klagen, betont Eder. "Wir werden uns sehr genau anschauen, ob gerade bei älteren, langjährigen Mitarbeitern nicht eine Sozialwidrigkeit vorliegt."

Exner-Wöhrer kontert: "Die leider notwendigen Kündigungen wurden in vielen Verhandlungsrunden mit dem SAG-Betriebsrat und allen Sozialpartnern sorgfältig abgestimmt. Die Aussage, dass es 'Fouls' gab, können wir nicht nachvollziehen."

SAG im Automobilbereich aktiv

Die SAG mit Sitz in Lend beschäftigte im Vorjahr weltweit 1300 Mitarbeiter an zehn Standorten, davon rund 350 in Österreich. Produziert wird in Österreich in Lend und Schwarzach. Weitere SAG-Niederlassungen befinden sich in Schweden, Frankreich, den Niederlanden, der Slowakei, Spanien und Mexiko. Hergestellt werden Aluminiumtanksysteme und Aluminiumkomponenten für die Automobil-, Nutzfahrzeug- und Bahnindustrie.

Die Gemeinde Lend verbindet eine lange Geschichte mit der SAG. Im Jahr 1897 erwarb die Schweizerische Aluminium AG Wasserrechte an der Gasteiner Ache in Lend. In der ehemaligen Gold- und Silberschmelzhütte und auf dem Areal einer ehemaligen Asbestfabrik entstand Österreichs erster Aluminiumstandort. Ab 1938 hieß das Unternehmen Salzburger Aluminium GmbH. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1947 die Aluminiumerzeugung wieder aufgenommen.