300 Sorten feinster Stoff

Der Ire Chris O'Shea tingelte in den vergangenen Jahren von einer Whiskey-Messe zur nächsten. In der Lederergasse eröffnete er eine Bar.

Früher hatte Chris O'Shea mit Whiskey nichts am Hut. "In meiner Heimat habe ich für einen TV-Sender in der Werbung gearbeitet, da habe ich mich noch nicht dafür interessiert", sagt der gebürtige Ire.

Der Liebe wegen zog er vor rund neun Jahren nach Wien. "Anfangs wollte ich, dass meine Freundin zu mir nach Cork zieht, aber das hat nicht funktioniert. Daher bin ich nach Österreich gekommen." O'Shea arbeitete in den folgenden Jahren in einer Bar im ersten Wiener Bezirk. "Da bin ich dann regelmäßig mit Whiskey in Verbindung gekommen." Das Interesse wurde immer größer. Der 34-Jährige eignete sich ein breites Fachwissen an. Er fuhr von einer Whiskey-Messe zur nächsten, unter anderem auch zu jener in der Gstättengasse . "Nach einiger Zeit kam mir die Idee, eine Whiskey-Bar zu eröffnen."

Im vergangenen Herbst hat sich dieser Wunsch erfüllt. In der Lederergasse, wo früher die Segabar beheimatet war, kommen nun Whiskey-Liebhaber auf ihre Kosten. "Ich habe zwar auch in Wien nach einer Location gesucht, aber Salzburg war mir schlussendlich lieber, weil hier alles kleiner und familiärer ist", erklärt der 34-Jährige.

Auf 80 Quadratmetern hat Chris O'Shea zahlreiche Whiskey-Sorten in den Vitrinen ausgestellt. Insgesamt sind es 300 aus der ganzen Welt. Die Preise für ein Glas Whiskey reichen im Schnitt von drei bis mehrere Euro und können auch die 100-Euro-Marke überspringen. Was einen guten Whiskey ausmacht? "Das kommt immer auf den Geschmack drauf an. Das Alter spielt oft gar keine so große Rolle. Es kommt auch darauf an, wieviele Flaschen von einem Whiskey produziert wurden. Da gibt es limitierte Ausgaben. Wichtig ist, dass man den Whiskey langsam genießt", sagt O'Shea, der am liebsten Whiskey aus seiner irischen Heimat trinkt - auch aus sentimentalen Gründen.

In seiner Bar gibt es aber natürlich auch andere Getränke. Das Rauchen ist erlaubt. Die Diskussionen um den Raucherschutz verfolgt er ganz genau. "Wenn man neu ist, dann sind Veränderungen oft schwierig, daher warte ich noch ab." Eine feste Regel gibt es allerdings: Personen unter 21 Jahren dürfen nicht in sein Lokal. "Ich will ein älteres Publikum und kontrolliere daher auch die Ausweise", erklärt er.