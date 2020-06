33-jährige Salzburgerin wird Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer

Sie habe nicht lange gebraucht, um zuzusagen, sagt Amelie Groß. Österreichs Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer holt die Salzburger Unternehmerin in sein Team. Als eine von vier "Vizes" - drei davon sind Frauen - wird sie Mahrer künftig vertreten. Ihr Amt antreten wird die 33-jährige Juristin und Unternehmerin am 25. Juni. An dem Tag wählt das Wirtschaftsparlament das Präsidium. Die Funktionsperiode dauert fünf Jahre.

Amelie Groß war von 2017 bis 2018 Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft. Vor ein paar Tagen habe sich Mahrer bei ihr gemeldet und ihr vorgeschlagen, das Amt zu übernehmen. "Ich freue mich auf diese Herausforderung und werde viel zwischen Salzburg und Wien pendeln", sagt Amelie Groß. Sie ist seit 2012 Geschäftsführerin der Inkasso Merkur GmbH.