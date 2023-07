3,4 Millionen Nächtigungen - Land Salzburg meldet neuen Tourismus-Bestwert

Die ersten beiden Monate der Sommersaison 2023 warten auf Basis der vorläufigen Zahlen der Landesstatistik mit einem neuen Bestwert auf: Mehr als 3,4 Millionen Nächtigungen wurden im Mai und Juni im Bundesland Salzburg verzeichnet.

Der Start in die Sommersaison 2023 - sie läuft von Mai bis Oktober - ist in Salzburg gelungen. Rund 200.000 Nächtigungen über der bisherigen Bestmarke aus dem Jahr 2019 wurden verzeichnet. Besondere Beliebtheit erfreut sich bei den Gästen in Salzburg mit Abstand das Wandern. 86 Prozent gaben dies im Rahmen einer Umfrage des Tourismus Monitor Austria im Jahr 2022 an. Dahinter folgen das Schwimmen (51 Prozent) sowie das Radfahren (42 Prozent).

"Attraktives Tourismusland."

Für Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll basiert der Erfolg des Sommertourismus in Salzburg auf vielen Faktoren: "Es gibt nur wenige Regionen weltweit, in denen landschaftliche Schönheit und ein vielfältiges touristisches Angebot mit perfekt geführten Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben so ausgeprägt sind wie bei uns. Salzburg bietet auf kleinem Raum alles, was das Herz begehrt und punktet vor allem mit Sicherheit und Verlässlichkeit. Nicht zu vergessen: Unsere unglaubliche Gastfreundschaft", so Schnöll.

Sommergast zahlt 184 Euro pro Tag

Den Traumurlaub in Salzburg lassen sich die Gäste aus Nah und Fern auch gerne etwas kosten. "Laut Zahlen der SalzburgerLand Tourismus haben die Urlauber 2022 im Schnitt pro Person und Nacht rund 184 Euro ausgegeben - vom Opernbesucher bei den Festspielen bis hin zum Camper oder Mountainbiker. Der Tourismus sichert Tausende Arbeitsplätze und stärkt den heimischen Wirtschaftsstandort", betont Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll.

Sommer und Winter fast gleich auf

Salzburg entwickelt sich zudem immer mehr zur Ganzjahresdestination. Laut Landesstatistik machte 2001/2002 der Sommertourismus landesweit 43 Prozent aus. 2021/2022 kamen hingegen bereits 54 Prozent der Gäste in den Monaten Mai bis Oktober. Regional zeigt sich der Ganzjahrestrend zum Urlaub im Land noch deutlicher. 2001/2002 verteilten sich im Pinzgau die Touristen wie folgt: 60 Prozent im Winter, 40 Prozent im Sommer. 2021/2022 lag die Verteilung mit 49 Prozent im Winter und 51 Prozent im Sommer fast gleichauf.

Vierter Saisonstart über drei Millionen

Bisher lagen - die laufende Sommersaison eingerechnet - vier Saisonstarts in den ersten beiden Monaten über der Marke von drei Millionen Nächtigungen. Erstmals gelang dies 2018 (rund 3,05 Millionen), gefolgt von 2019 (rund 3,2 Millionen) und dem Vorjahr 2022 (rund 3,1 Millionen). Der hervorragende Start in die bisherige Sommersaison in Salzburg wird besonders anschaulich, wenn man den Mai und Juni 2023 separat betrachtet. Beide sind die zweitbesten Monatswerte der Geschichte.

Pinzgau ist Spitzenreiter

Der Großteil der Gäste in den Monaten Mai und Juni verbrachten ihren Urlaub innergebirg. Spitzenreiter im Bezirksranking ist der Pinzgau mit rund 1,28 Millionen Nächtigungen (37,3 Prozent). Hier die Bezirksübersicht für Mai und Juni 2023:



Region Nächtigungszahl Anteil Pinzgau 1.279.737 Nächtigungen 37,3 Prozent Pongau 877.902 Nächtigungen 25,6 Prozent Stadt Salzburg 601.237 Nächtigungen 17,5 Prozent Flachgau 416.197 Nächtigungen 12,1 Prozent Tennengau 157.717 Nächtigungen 4,6 Prozent Lungau 98.471 Nächtigungen 2,9 Prozent

Viele Gäste aus Deutschland

Mit rund 1,53 Millionen gehen fast 45 Prozent der Übernachtungen auf das Konto von Gästen aus Deutschland. Gefolgt von rund 940.000 einheimischen Touristen (27,4 Prozent) und rund 125.000 Urlaubern aus den Niederlanden (3,6 Prozent). In der Landeshauptstadt sieht das Bild anders aus. Da sind Touristen aus Deutschland (rund 150.000) und Österreich (rund 136.000) fast gleichauf. Den dritten Platz belegen hier die rund 63.000 Gäste aus den USA.