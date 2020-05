37 Prozent der Salzburger Industriebetriebe wollen die Kurzarbeit verlängern

Wirtschaftliche Normalität sei länger nicht in Sicht, sagt IV-Präsident Peter Unterkofler. Von der öffentlichen Hand fordert er Investitionsanreize. Ein erfreulicher Aspekt: 68 Prozent der Unternehmen wollen die Forschungsausgaben wie geplant halten - trotz der Krise. Fünf Prozent nehmen sogar mehr Geld in die Hand.

"Langsam kehrt wieder ein Gefühl von Normalität in unseren Alltag ein, von einem wirtschaftlichen Normalbetrieb sind wir allerdings noch weit entfernt. Die Post-Corona-Zeit stellt eine gewaltige Herausforderung für jeden Unternehmer dar." Das sagt Peter Unterkofler, Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Salzburg anlässlich einer Umfrage unter den IV-Mitgliedsbetrieben an der 46 Unternehmen von 15. bis 25. Mai teilnahmen.

"Das System der Kurzarbeit hat sich in der Krise bewährt"

Im Moment setzen 74 Prozent der befragten Industriebetriebe auf Kurzarbeit. 37 Prozent wollen dieses Krisenmodell verlängern, um die Auftragsausfälle zu kompensieren und weiter Arbeitsplätze zu sichern. Unterkofler: "Das Instrument der Kurzarbeit hat sich in der Krise durchaus bewährt. Umso erfreulicher, dass die Corona-Kurzarbeit - zunächst mit drei Monaten befristet - nun um bis zu drei Monate verlängert werden kann." Er wertet die neue Sozialpartnervereinbarung "als wichtiges Signal in Richtung Planungs- und Rechtssicherheit für Unternehmen". Besonders wichtig sei, dass die Abwicklung weniger Bürokratie für Betriebe bringen soll, was zuletzt von zahlreichen Unternehmen dringend gefordert worden war.

"Der Fokus darf nicht nur auf Klein- und Mittelbetrieben liegen"

Erfreulich ist, dass 68 Prozent der Salzburger Unternehmen trotz der Krise ihre Forschungsausgaben wie geplant halten wollen. Knapp fünf Prozent der Betriebe gaben an, ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sogar noch zu verstärken. 27 Prozent müssen ihre F&E-Aktivitäten reduzieren. "Was es jetzt braucht sind weitere Investitionsanreize", fordert der IV-Salzburg-Präsident. Aus Sicht der Industrie sei es jedenfalls zu begrüßen, dass ergänzend zum Konjunkturpaket der Bundesregierung nun auch das Land Salzburg mit einem Investitionsplan vor allem heimische Infrastruktur und Forschung fördern will. "Der Fokus darf nicht nur auf Klein- und Mittelbetrieben liegen. Es muss auch für die standortrelevanten Leitbetriebe vermehrt Impulse geben."

Auf den Lehrlingsmarkt wirkt sich die Krise nicht so dramatisch aus

Die Situation für Industrie-Lehrlinge geben 75 Prozent der Betriebe im Land Salzburg als unverändert an. Hier wirke sich die Corona-Krise somit nicht allzu dramatisch aus, heißt es. Die Zahl der Bewerber und der verfügbaren Lehrstellen bleibe soweit unverändert. "Das ist ein Zeichen, wie krisensicher, nachhaltig und zukunftsorientiert die Industrie im Vergleich zu anderen Branchen aufgestellt ist", sagt Unterkofler.



Quelle: SN