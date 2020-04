380-kV-Gegner in Salzburg hoffen auf Erlaubnis für Demos

Die Gegner der Freileitung blockierten am Dienstag erneut die Zufahrt zur Baustelle der 380-kV-Leitung in Koppl. Sie sprechen von einer "Ausflugsfahrt auf den Heuberg". Naturfreunde und Alpenverein ziehen im Kampf gegen die Freileitung an einem Strang. Sie fordern: "Keine Masten im Naherholungsgebiet Nockstein."

Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter: Wieder haben am Dienstag Gegner der 380-kV-Freileitung bei Koppl die Zufahrt zur Baustelle blockiert. Laut Erdkabel-Aktivist Markus Augustin begann die Aktion diesmal schon um 6 Uhr. Der Baggerfahrer für den Bau sei deshalb im Stau gestanden. ...