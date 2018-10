45 Jahre Hotel Aloisia: Stammgäste schießen auf die Ehrenscheibe

Seit dem Jahr 1973 findet freitags immer der Stammtisch beim Bruckdorfer Wirt, im Hotel Aloisia, statt.

"In diesen gemeinsamen Stunden haben wir viel gelacht und die schönen Momente geteilt, aber auch in nicht nur rosigen Zeiten wurde immer freundschaftlich zusammen gehalten", sagt Wirtin Daniela Landschützer. 45 Jahre sei ein wunderschöner Anlass, um im Hotel Aloisia ein Ehrenscheiben-Schießen zu veranstalten, etwas zu feiern und auf die gemeinsamen nächsten Jahre an zu stossen. Ein Stammtischfreund, Kocher Franz, habe die Ehrenscheibe gemalen und daher hat sich ihr Wert um ein Vielfaches erhöht. "Wir sind stolz darauf, dass diese Tradition in Ihrem Haus weiterhin aufrecht ist und freuen sich auf die nächsten gemeinsamen Jahrzehnte."



Quelle: SN