48 Pinzgauer Unternehmerinnen und Unternehmer wurden ausgezeichnet

Im Rahmen der Veranstaltungen "Salzburger Erfolgsgeschichten" ehrt die Wirtschaftskammer seit heuer bezirksweise Unternehmen mit runden Jubiläen. Kürzlich wurden Pinzgauer Betriebe gewürdigt.

Bei einem Festakt im Ferry Porsche Congress Center erhielten 48 Unternehmer/ -innen aus dem Bezirk Ehrungsurkunden von Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, WKS-Präsident Peter Buchmüller und WKS-Bezirksstellen-Obmann Hans Otto Resl. Letzterer unterstrich bei seiner Ansprache die wichtige Rolle der Unternehmerschaft für die Regionen und ihre Bevölkerung. "Der Pinzgau ist in seiner Kombination aus Natur und vielfältigen Branchen eine besondere Erfolgsgeschichte. Dafür sorgen unsere Unternehmer/ -innen. Sie engagieren sich Tag und Nacht für ihre Betriebe und schaffen Werte für Generationen." Angesichts der aktuellen Schwierigkeiten gehe es nun darum, nicht den Mut zu verlieren. Aber es sei ihm nicht bange deswegen, denn "ihr seid Meister im Meistern von Schwierigkeiten".

In der kurzweiligen Veranstaltung kamen auch einige Unternehmer stellvertretend für alle Anwesenden zu Wort. Etwa Johann Holzmeister aus Saalfelden, der für seine 40-jährige Tätigkeit als Unternehmer geehrt wurde. Er erzählte: "Ich habe als Einmannbetrieb begonnen und mich aus Leidenschaft für Motorräder auf Zweirad-Kfz konzentriert." 1994 wurde der Betrieb auch auf Autos ausgeweitet. Holzmeister bildete einige Lehrlinge aus. 2017 hat er den Betrieb mit mittlerweile zwölf Mitarbeitenden an einen langjährigen Mitarbeiter übergeben.

"Wir haben immer gesagt: Packen wir's an"

Das verkündete Johann Fritzenwanker und er berichtete von den vielen Expansionsschritten seines Unternehmens. Im Jahr 2002 gründete er mit seiner Frau Sandra die Friwa Transporte GmbH in Saalfelden mit zehn Lkw. Heute verfügt das Unternehmen über 34 Lkw und beschäftigt 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Wir fahren heute in ganz Europa!", verkündete Fritzenwanker stolz. Was es für den Erfolg braucht? "Eine starke Familie, gute Mitarbeiter und einen Spitzennachwuchs." Die Nachfolge ist bereits gesichert: Seit 2014 ist Tochter Sabrina im Unternehmen tätig. "Den Betrieb weiterzuführen, ist mein Lebensziel!"

WKS-Präsident Peter Buchmüller gratulierte zu den individuell beeindruckenden Berufslaufbahnen: "Trotz vieler Krisen, welche die Wirtschaft derzeit auch plagen, schaffen es die Unternehmerinnen und Unternehmer immer wieder, das Land voranzubringen. Danke für die vielen Erfolgsgeschichten, mit denen Sie Salzburg und den Pinzgau stark machen!"

Insgesamt 700 Betriebe wurden heuer von der WKS im Rahmen der "Salzburger Erfolgsgeschichten" geehrt. Nächstes Jahr wird die Aktion, die von den Betrieben bestens angenommen wurde, fortgesetzt.