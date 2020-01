49-jähriger Salzburger steigt in den Hypo-Vorstand auf

Risiko-Vorstand Otto-Ernst Menschl ist mit 1. Jänner in Pension gegangen. Sein Nachfolger ist Mark Wagner. Der 49-jährige Jurist aus Salzburg ist seit 2001 bei der Hypo Salzburg an Bord.



Wechsel im Vorstand der Hypo Salzburg: Mark Wagner (49), langjähriger Leiter des Gesamtbankrisikomanagements, tritt die Nachfolge von Otto-Ernst Menschl (69) an, der in den Ruhestand geht. Wagner bildet gemeinsam mit Generaldirektor Helmut Praniess (60) das neue Vorstandsteam und übernimmt die Zuständigkeiten seines Vorgängers. Er ist damit für die Bereiche Gesamtbankrisikomanagement, Finanzierungsmanagement, Unternehmensservice (Organisation und Infrastruktur) und Unternehmenssteuerung (Rechnungswesen, Finanz- und Vertriebscontrolling) verantwortlich. Der entsprechende Beschluss wurde in einer Aufsichtsratssitzung im Dezember gefasst.



"Ich freue mich auf die neue Aufgabe"

Mark Wagner ist studierter Jurist und startete 1999 seine Karriere in der Rechtsabteilung der Wirtschaftskammer Salzburg. 2001 wechselte er in die Hypo Salzburg. Von 2008 bis 2012 leitete er den Bereich Sanierung und wurde daraufhin zum stellvertretenden Leiter des Kreditmanagements ernannt. Seit 2012 war er für den Bereich Gesamtbankrisikomanagement verantwortlich. Wagner: "Ich möchte mich für das Vertrauen des Aufsichtsrats bedanken und freue mich auf die neue Aufgabe und damit auch auf die Möglichkeit, zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen."

Otto-Ernst Menschl wechselte 2015 von Linz nach Salzburg

Generaldirektor Helmut Praniess und Heinrich Schaller, Aufsichtsratsvorsitzender der Hypo Salzburg und Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich: "Wir bedanken uns bei Otto-Ernst Menschl für die hervorragende Arbeit, die er für die Hypo Salzburg geleistet hat. Er hat das Unternehmen besonders auf die zunehmenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen, mit denen der Bankensektor konfrontiert ist, optimal eingestellt. Nicht nur seine Führungsqualität, sondern auch seine Offenheit und Erfahrung wurden im Haus besonders geschätzt. Wir wünschen ihm alles Gute für den verdienten Ruhestand." Der gebürtige Oberösterreicher Otto-Ernst Menschl war seit 2015 Mitglied des Vorstands der Hypo Salzburg. Davor leitete der studierte Betriebswirt das Gesamtbankrisikomanagement in der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.

