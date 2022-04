Wie das Bad Hofgasteiner Hallenbad zur Freizeitwelt wurde

Die Alpentherme in Bad Hofgastein wird heuer ein halbes Jahrhundert alt. Aus der einstigen Kureinrichtung wurde ein Gesundheitszentrum. Im Mai werden die nächsten Attraktionen eröffnet.

In den Osterferien dürfte der Thermentourismus wieder so richtig anlaufen. Die Alpentherme Bad Hofgastein wird heuer 50 Jahre alt. Die Eröffnung jährt sich zwar erst am 27. Dezember, aber gefeiert wird das ganze Jubiläumsjahr hindurch.

Im Startjahr 1972 begannen parallel die Bauarbeiten für das direkt angeschlossene Kurzentrum. Es herrschte eine Aufbruchsstimmung im Fremdenverkehr. Tourismus war noch ein Fremdwort. Für das Projekt erwarb die Gemeinde mit den "Wiglitz-Gründen" ein acht Hektar großes Areal. Der Wellnessboom der neunziger Jahre brachte ...