50 Millionen PET-Flaschen im Restmüll: Salzburgs Grüne drängen auf Einführung von Pfand

Was in Freilassing funktioniere, solle auch in Salzburg möglich sein, argumentieren die Grünen und wollen eine Pfandpflicht. Die Wirtschaftskammer hält dagegen. Ein Flaschen- oder Dosenpfand würde nichts bringen.

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben am Donnerstag beim Wiener Stephansdom einen meterhohen Berg aus rund 100.000 Plastikflaschen deponiert, um vor den wachsenden Müllmengen in Österreich zu warnen. Um gegenzusteuern, werden ein Pfandsystem und mehr Mehrwegverpackungen gefordert. Erst vor zwei Tagen hat Greenpeace vor einem EU-Vertragsverletzungsverfahren wegen Einweg-Plastikflaschen gewarnt. Ein Rechtsgutachten einer Juristin der Uni Salzburg zeige, dass Österreich jährliche Strafzahlungen von 20 bis 45 Millionen Euro drohen würden, wenn die Einweg-Plastik-Richtlinie der EU nicht rasch erfüllt werde. Rund ...