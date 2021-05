56 Wohnungen für Eugendorf

Beim Projekt am Mühlbachweg wurden von der Salzburg Wohnbau auch zwei Gebäude mit 26 geförderten Eigentums- und Mietkaufwohnungen errichtet.

Ein innovatives Wohnbauprojekt realisierte die Salzburg Wohnbau in Kooperation mit der Viktoria Projektbaugesellschaft (Wals) in Eugendorf. Insgesamt 56 Wohnungen sind am Mühlbachweg in zentraler Hanglage auf einem 8620 Quadratmeter großen Grundstück in fünf Bauteilen entstanden.

Zwei Gebäude wurden von der Salzburg Wohnbau mit 26 Eigentums- und Mietkaufwohnungen in einer Bauzeit von 24 Monaten errichtet und kürzlich im Beisein von Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf und Wohnbaulandesrätin Andrea Klambauer an die Bewohner übergeben. Die sonnigen Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Einheiten mit Größen zwischen 51 und 98 Quadratmetern² wurden nach den Plänen des Salzburger Architekten Wilhelm Lankmayer umgesetzt und verfügen über Balkone, Dachterrassen, Terrassen und Gartenanteile.

"Wohnungen sind in Eugendorf sehr begehrt, weil hier die Vorzüge des Lebens am Land mit der unmittelbaren Nähe zur Stadt verbunden sind. Mit der Unterstützung der Wohnbauförderung ist es gelungen, hier Eigentums- und Mietkaufwohnungen in hervorragender Qualität zu bauen", so Landesrätin Klambauer.



Umweltfreundliche Energie und Carsharing-Modell

Auch für Bürgermeister Johann Strasser ist die neue Wohnanlage ein Gewinn für die Gemeinde. "Unsere Bevölkerung wächst kontinuierlich und Wohnraum wird zunehmend zur Mangelware. Deshalb sind Projekte, die von der Wohnbauförderung unterstützt werden, für unsere Gemeinde besonders wichtig", sagt Bürgermeister Strasser.

Die Wohnanlage weist Kinderspielplätze, 36 Tiefgaragen- und 16 Außenparkplätze auf. Für die umweltfreundliche Energieversorgung stehen eine Photovoltaikanlage und eine gemeinsame Pellets-Heizzentrale zur Verfügung. Zusätzlich punktet die neue Wohnanlage mit guter Verkehrsanbindung und einem Carsharing-Modell, das in Zusammenarbeit mit der Gemeinde erarbeitet wurde. Die Errichtungskosten für die 26 Wohneinheiten betragen rund 4,7 Millionen Euro. Mehr als ein Viertel davon wird vom Land gefördert.