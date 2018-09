64 Prozent der Salzburger haben finanzielle Sorgen

Der Raiffeisenverband Salzburg hat gefragt, was die größten Sorgen der Salzburgerinnen und Salzburger sind. Die Antwort war eindeutig: Für 64 Prozent waren ex aequo finanzielle Sorgen, die Angst um eine unzureichende Pension und sozialer Unfriede auf Platz eins.

Die nächste Sorge ums Geld, nämlich Krankheit und Pflegebedürftigkeit, kam noch auf 57 Prozent und damit Platz sechs. "Diese Ergebnisse zeigen uns deutlich, wie klar die Salzburgerinnen und Salzburger bereits erkannt haben, dass das staatliche Pensionssystem allein ihnen nicht den erhofft sorgenfreien Lebensabend garantieren kann", sagt Erich Ortner, Mitglied der Geschäftsleitung im Raiffeisenverband Salzburg.

Das Pensionssystem, wie es heute da steht, stößt an die Grenzen der Finanzierbarkeit. Wer seinen Lebensstandard auch in der Pension erhalten will, muss privat vorsorgen. Die erste Säule -die staatliche Pension - sei zwar ein wichtiges Fundament, aber nur eine Grundsicherung. "Mit der Fondsgebundenen Lebensversicherung bringen wir ein Produkt auf den Markt, das den Kunden hilft, die drohende Pensionslücke zu schließen," begründet Klaus Pekarek, UNIQA-Vorstand, den Vorstoß. Die Lebensversicherung sichere zum einem gegen Risiken ab, gleichzeitig veranlagen die Kunden für die Pension.

Bei der Fondsgebundenen Lebensversicherung gibt es eine Ansparphase, in der Geld für die Pension in Fonds investiert wird. In dieser Phase kann man sich gegen Risiken, die das Leben mit sich bringt, wie Ableben, Berufsunfähigkeit oder schwere Erkrankung versichern. Damit steht dem Kunden, sobald der in der Auszahlungsphase ist, eine Pension in der zugesagten Höhe uneingeschränkt bis an sein Lebensende zu.

Der Zeitpunkt, wann mit dem Ansparen begonnen wird, ist ganz entscheidend dafür, wie hoch die Pension am Ende ausfällt. Je früher man damit anfängt, desto höher wird die Pension sein, weil für deren Bemessung die Berechnungsgrundlagen zum Abschlusszeitpunkt herangezogen werden. Der dritte große Vorteil einer Lebensversicherung gegenüber einem klassischen Ansparprodukt sei der Steuervorteil, weil sich über die Jahre die Versicherungssteuer weniger stark niederschlägt als die Kapitalertragsteuer. Der Raiffeisenverband wende sich mit der Fondsgebundenen Lebensversicherung an den ertragsorientierten Anleger, der Sicherheit sucht und steuerlich optimieren will. "Wenn man kurzfristig denkt, kann bei Wertpapieren ein gewisses Risiko bestehen", sagt Pekarek. Aber Statistiken zeigen, dass je länger eine Veranlagung - beispielsweise in Aktien - besteht, die Wahrscheinlichkeit von Verlusten zurückgehe. Außerdem können Wertpapiere langfristig höhere Renditen bieten als viele andere Geldanlagen.



Sicherheit, Ertrag, Wachstum oder Active?

Während der Ansparphase wähle der Kunde gemeinsam mit dem Bankberater, abgestimmt auf das Anlegerprofil, die individuelle Veranlagungsstrategie aus. Aus den vier Strategien "Sicherheit, Ertrag, Wachstum oder Active Aktien" kann entsprechend der Risikoneigung gewählt werden. "In den vergangenen 20 Jahren haben die Fonds solide und nachhaltig performt. An der Wertentwicklung von durchschnittlich vier Prozent pro Jahr - wie beispielsweise in der Ausgestaltung ,Ertrag' - zeigt sich die hohe Qualität der Produkte", sagt Rainer Schnabl, Vorsitzender der Geschäftsführung der Raiffeisen KAG . Die Veranlagung beruht auf einer breiten Streuung von Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffen und Schwellenländern. Mit den Raiffeisen Strategiefonds konnten die "Jumbos" unter den österreichischen Investmentfonds für die Fondsgebundene Lebensversicherung gewonnen werden.

Durch die Auswahl des passenden Fonds kann das Risiko genau auf die Investitionsstrategie oder Lebensphase abstimmt werden. Die Kunden entscheiden gemeinsam mit ihrem Bankberater, welches Risiko sie gehen wollen. Hier reicht die Palette von einem Aktienfonds, der deutlich riskanter ist, bis hin zu gemischten Fondsprodukten, die hinsichtlich ihrer Risikoorientierung auf Wachstum, Ertrag und Sicherheit ausgelegt sind. "Wir bieten den Kunden am Ende der Ansparphase - also je näher die Pension kommt - an, dass wir automatisch ihr angespartes Kapital in einen sicherheitsorientierteren Fonds umschichten", so Pekarek.



Quelle: SN