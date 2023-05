72-Jähriger berichtet über seinen Weg bis zur eigenen PV-Anlage: "Die Matura war leichter"

Wie ergeht es einem 72-Jährigen, der sich eine Photovoltaikanlage anschaffen will? Der pensionierte Zeller Lehrer Willi Nicka gibt Einblicke in seine Erfahrungen - vom Förderdschungel bis zur Einspar-Euphorie.

Willi Nicka setzt seit einigen Wochen auf die Kraft der Sonne auf dem Dach seines Hauses in der Zeller Gletschermoosstraße. Beim Fördersystem hofft er auf Vereinfachungen: „Damit die Freude über die tolle Anlage nicht mit so viel Ärger verbunden ist.“

Sein Haus in Schüttdorf heizt Willi Nicka elektrisch. "Vor 30 Jahren haben alle gesagt, das ist die beste Entscheidung." Anfang des Jahres trieben ihm die immens gestiegenen Stromkosten Sorgenfalten ins Gesicht. "Statt 2500 bis 3000 Euro musste ich heuer mit 9000 bis 10.000 Euro nur fürs Heizen rechnen. An eine eigene Photovoltaikanlage hatte ich bereits in den vergangenen Jahren gedacht. Die Strompreissteigerung hat mich endgültig dazu bewogen", erzählt Nicka.

Mit dieser Entscheidung begann für den 72-jährigen Sportsfreund ein beschwerlicher Hürdenlauf. Schon auf die Schnelle einen Anbieter zu finden, sei nicht einfach gewesen. Auf mindestens ein Jahr habe man ihn durch die hohe Nachfrage mitunter vertröstet. Die Firma Elektrotechnik Delic konnte ihm dann schneller behilflich sein. 36 Photovoltaikmodule wurden installiert, die Anschaffungskosten beliefen sich auf rund 30.000 Euro, seit einigen Wochen läuft die Anlage. Das Ziel: Abzüglich der Förderungen von Bund, Land und Gemeinde soll sie sich "in rund fünf Jahren amortisiert" haben.

"Aber die Matura war für mich leichter als alle Förderansuchen zum Thema Photovoltaik", beschreibt der ehemalige Lehrer und Direktor der Volksschule Zell am See. Am 23. März, Punkt 17 Uhr, saß er, mit Blick auf die Atomuhr, vor dem Computer. Der erste "Fördercall" der Bundesförderung war nach dem Windhundprinzip ausgeschrieben - "First come, first serve". Ein Enkerl assistierte und zählte den Countdown. Dann wurden die Daten in Windeseile in die Tastatur gehämmert. Ein Dilemma: Bei einer 31-stelligen Zählernummer gab Nicka eine Null zu viel ein - alles von vorn. "Um exakt 17:17:17 Uhr ist es mir dann gelungen, erfolgreich ein Ticket zu ziehen", atmete der Pensionist durch.



"Entwürdigend und extrem frustrierend"

15 Tage vor diesem Prozedere schickte er eine Mail an das Bundesministerium für Klimaschutz. Unter anderem mit der Botschaft: "Für uns Bürger ist es entwürdigend und extrem frustrierend, zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Tag vor dem PC zu sitzen und dann enttäuscht zu sein, weil man nicht drangekommen ist. Ältere Menschen sind total benachteiligt. Das Beste wäre die Erstattung der Mehrwertsteuer wie in Deutschland."



Der Spießrutenlauf geht weiter

Im April verkündete das Klimaschutzministerium, dass alle der rund 90.700 Anträge für private Sonnenkraftwerke in der ersten Runde gefördert werden. Erfreulich auch für Willi Nicka - "aber der Spießrutenlauf geht weiter". Vorige Woche erhielt er eine E-Mail: "Die OeMAG - Abwicklungsstelle für Ökostrom - hat Sie bereits darüber informiert, dass Ihr Förderungsantrag an uns, die Kommunalkredit Public Consulting (KPC), übermittelt wurde." Nickas Projekt sei im Rahmen der Förderaktion "Photovoltaikanlagen" des Klima- und Energiefonds registriert und die Fördermittel in derselben Höhe wie bei der OeMAG reserviert. "Ich hatte seitenweise einen Antrag für die OeMAG ausgefüllt, jetzt ist ein neuer mit zusätzlichen Daten erforderlich - zum Beispiel dem Nachweis der Qualifikation des Elektrikers. Der hat mir schon gesagt, ich bin der X-te, der deswegen bei ihm anruft."

Beim Land Salzburg versucht der Zeller - da seine Anlage schon in Betrieb ist -, nicht über die klassische PV-, sondern über eine Sanierungsförderung an Geld für seine Investition zu kommen. "Dafür hab ich wiederum 900 Euro für neue Energieausweise ausgegeben."



Riesenfreude trotz Riesenärger

Das Ansuchen für die Landesförderung hat er mittlerweile gestellt, jenes für den 500er-Zuschuss seitens der Stadtgemeinde Zell am See soll noch folgen. "Dann hoffe ich langsam, dass ich mich durch den Dschungel gekämpft habe. Alles in allem habe ich nämlich eine Riesenfreude mit der Anlage und bin überrascht, wie viel Strom sie produziert. An schönen Tagen hat sie bisher fast 100 Kilowattstunden produziert, an regnerischen wie dem vergangenen Donnerstag immerhin 36 - bei einem derzeitigen Tagesverbrauch von sechs bis sieben Kilowattstunden. Wobei die Heizung derzeit ausgeschaltet ist. Im Winter wird das dann anders aussehen. Insgesamt werde ich langfristig aber viel einsparen."

Den überschüssigen Strom verkauft Nicka derzeit an das Wiener Unternehmen aWATTar". Wünschen würde er sich Fortschritte in der regionalen Speichermöglichkeit. "Dafür braucht es den politischen Willen und viel Geld." Und für die Bürger seien Vereinfachungen im Fördersystem nötig. "Damit die Freude über die tolle Anlage nicht mit so viel Ärger verbunden ist."