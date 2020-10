80 Strommasten sind schon in Bau

Mit einer Dauerdemo wollen die Gegner in Koppl gegen die 380-kV-Baustelle protestieren. Elsbethen hingegen plant schon für die Zeit danach.

Trotz des Appells von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) für einen vorläufigen Baustopp treibt der Bauherr Austrian Power Grid (APG) die Arbeiten an der Höchstspannungsleitung voran. Indessen hat die Gemeinde Elsbethen, in der bereits die ersten Masten stehen, zum Ausgleich die Verkabelung von Niederspannungsleitungen beschlossen. Für sechs Verkabelungsprojekte bis 30 Kilovolt im Berggebiet hat die Elsbethener Gemeindevertretung am Donnerstag eine Prioritätenreihung beschlossen.

Begonnen wird in den Ortschaften Oberwinkl und Gfalls. Baustart soll nächstes Jahr sein. Bürgermeister Franz Tiefenbacher (ÖVP) ...