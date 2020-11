8500 Besucher: Kritik an Möbelhaus-Eröffnung

Zur Neueröffnung in Eugendorf stürmten Tausende hin. Mit dem erweiterten Covid-Konzept sei man gut vorbereitet gewesen, betont der Lutz-Sprecher.

Der Besucherandrang zu den Eröffnungstagen des um- und ausgebauten Möbelhauses Lutz in Eugendorf hat viel Kritik hervorgerufen. Am Samstag waren über den Tag verteilt 8500 Menschen vor Ort, die sich auf 24.000 Quadratmetern Einkaufsfläche tummelten. Ein kilometerlanger Stau bzw. zäh fließender Verkehr blockierten die Zufahrtsstraßen. Der Anblick der Menschenmassen mache sie "wütend angesichts geschlossener Museen, Sportstätten und vielleicht schon bald wieder geschlossener Schulen", schreibt SN-Leserin Andrea Gnad. "Wie ist es möglich, dass in so einer Zeit, in der Kulturbetriebe geschlossen, ...