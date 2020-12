9,2 Hektar Grünland für den Schlotterer-Ausbau

Die Sonnenschutzfirma Schlotterer in Adnet will ausbauen - die SN berichteten. Bis 2035 plane man, 750 neue Mitarbeiter einzustellen, sagt Geschäftsführer Peter Gubisch. Man suche nach geeigneten Flächen in Adnet, da man in der Tennengauer Gemeinde bleiben wolle.

Nun ist der Adneter Leitbetrieb offenbar fündig geworden. Die Gemeinde hat kürzlich die Absicht öffentlich gemacht, ihr räumliches Entwicklungskonzept (REK) zu ändern. Konkret geht es um die sogenannten Adnetfelder. 9,2 Hektar Grünland zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet Seefeldmühle und dem Adneter ...