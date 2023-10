Der Protest der Anrainergemeinden und vor allem der Gollinger Geschäftsfrauen zeigt Wirkung: Das Land greift zu einer "Notfallmaßnahme".

Stau, wohin das Auge reicht, an den Wochenenden auf der Tauernautobahn.

Es ist genau das, was die Anrainergemeinden der A10, der Tauernautobahn, seit mehr als einem Monat fordern: Nun kommt eine Durchfahrtssperre für alle Orte an der B159, der Salzachtal-Bundesstraße. Nur wer ein Ziel in Golling oder Kuchl ansteuert, soll auch ...