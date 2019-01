Abnehmen trotz Süßigkeiten

Neujahrsvorsatz: Gewicht verlieren. Eine Salzburgerin erklärt nicht, was man essen soll - sondern wie.

Michaela Hauser stellt Zimtschnecken auf den Tisch. Das hätte man nicht erwartet. Schließlich soll es bei dem Termin um das Abnehmen gehen.

Die 43-jährige Neumarkterin beißt genussvoll in die Süßigkeit. 25 Kilogramm habe sie in den vergangenen eineinhalb Jahren abgenommen, erzählt sie, geht zur Anrichte und klappt ein Bild auf. Darauf ist eine Frau in einem Tulpenfeld zu sehen, darunter ein Schriftzug: 85 Kilogramm. "Das ist ein Teil von meinem Leben. Doch heute ist das weit weg", sagt Hauser. "Heute erkenne ich auf dem Foto eine Frau, der es nicht gut geht."