Abriss von Baumarkt ermöglicht 150 neue Wohnungen in Hallein

Nur aus der Luft war das städtebauliche Potenzial erkennbar, das mitten in Hallein schlummerte: 11.000 Quadratmeter ungenutztes ehemaliges Industriegelände. Bis in die 1980er-Jahre stellte dort die Firma Brötje Heizungen her. Seit 2010 standen die Hallen mehr oder weniger leer. Damals übersiedelte der Baufachmarkt von Helmut Reisinger in die Europastraße.

Vor drei Jahren kauften die Abtenauer Baufirma Russegger sowie die Salzburg Wohnbau das Areal um rund acht Millionen Euro. Die Hälfte-Eigentümer wollen dort einen Mix aus Wohnungen und Geschäftsflächen ...