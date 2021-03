Abschied von der Trafik nach 70 Jahren

Vom Schusterhäusl zum Gemischtwarenladen zur Trafik: Mit der Pensionierung von Annemarie Struber geht am Karsamstag eine Ära zu Ende.

Derzeit darf sich jeweils nur eine Person als Kundschaft in der kleinen Trafik im St. Kolomaner Ortsteil Wegscheid aufhalten. Beim Betreten schlägt eine heitere Glocke an und der Duft von frischem Gebäck steigt in die Nase. Keine Spur von blauem Dunst liegt in der Luft - denn die Betreiberin, Annemarie Struber, ist Nichtraucherin. Seit 1988 führt sie das Geschäft - am Karsamstag sperrt sie zum letzten Mal auf.

Dass sie optisch noch gar nicht pensionsreif wirke, höre sie ...