Abseits von Burger und Pommes: Michael Heinritzi engagiert sich für Aserbaidschan

Ja, in Aserbaidschan gibt es McDonald's. Doch das hat nichts damit zu tun, dass "Mr. Big Mac" Michael Heinritzi dort Honorarkonsul ist.

Es sind Nachrichten und Bilder, die betroffen machen. In diesen Tagen beobachtet Michael Heinritzi - mit 49 McDonald's-Restaurants in Salzburg, Tirol und Bayern der größte Franchisenehmer in Europa - die Lage in der Region Bergkarabach ganz genau. Seit 30 Jahren schwelt der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um dieses Grenzland. In den vergangenen Wochen kam es zu harten Gefechten mit vielen Toten.

"Wir fordern die internationale Gemeinschaft, einschließlich Österreich, auf, die gerechte Politik Aserbaidschans auf der Grundlage des ...