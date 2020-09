Acht Millionen Besucher verzaubert

Die größte Eishöhle der Welt hat am Samstag "Geburtstag". Das Hunderter-Jubiläumsjahr ist eines der schwierigsten in der Geschichte.

1200 Menschen dürfen am Samstag zum symbolischen Eintrittspreis von einem Euro die Eisriesenwelt in Werfen bestaunen. Denn die Schauhöhle, eine der größten Sehenswürdigkeiten des Salzburger Landes, feiert ihren Hunderter. Das Kontingent mit zeitlich zugeordneten Onlinetickets war rasch ausgebucht. Das hat sogar die an großen Andrang gewöhnten Betreiber ein bisschen überrascht.

Am 26. September 1920 wurden erstmals Gäste durch die größte Eishöhle der Welt geführt. Zuvor war das Erlebnis nur Höhlenforschern vergönnt. "Bis heute haben bereits mehr als acht ...