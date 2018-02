Acht Zweizimmerwohnungen in Morzg an Mieter übergeben

Im Stadtteil Morzg-Kleingmain wurde von der Salzburg Wohnbau in einer Bauzeit von zehn Monaten ein Wohnhaus mit günstigen Mietwohnungen errichtet, das kürzlich offiziell an die Bewohner übergeben wurde.

Auf einem ehemaligen Parkplatz, den die Stadtgemeinde der Salzburg Wohnbau im Baurecht zur Nachverdichtung zur Verfügung gestellt hat, wurden acht Zweizimmerwohnungen mit einer Größe von 40 Quadratmetern in einer Bauzeit von zehn Monaten realisiert. Geplant wurde die kleine Wohnanlage mit Südausrichtung und umweltfreundlicher Energietechnik (Photovoltaik) vom Salzburger Architekturbüro "kofler architects". Die Einheiten verfügen über sonnige Balkone oder kleine Gärten im Erdgeschoß mit Blick auf den Untersberg und Außenstellplätze. An der Morzger Straße gelegen, zeichnet sich das Wohnhaus durch die gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und der nahen Lage zum Stadtzentrum aus. Einkaufsmöglichkeiten, Apotheke, Post, Banken, Kirche, Restaurants oder Kaffeehäuser befinden sich in unmittelbarer Nähe und können zu Fuß erreicht werden. Die Hellbrunner Allee und der Leopoldskroner Weiher laden zu Spaziergängen oder Laufeinheiten ein. Das Projekt wurde mit einer Errichtungssumme von rund 670.000 Euro umgesetzt, rund ein Drittel davon wurde vom Land Salzburg gefördert.

(SN)