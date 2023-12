Gläubiger des Textilhauses Adelsberger haben Forderungen in der Höhe von 1,9 Millionen Euro angemeldet. Eine Annahme des Sanierungsplans rückt näher.

Anfang Oktober ist das Textilhaus Adelsberger in St. Johann im Pongau in die Insolvenz geschlittert. 55 Beschäftigte, darunter sechs Lehrlinge, sind betroffen. Am Mittwoch fand die Gläubigerversammlung und Berichtstagsatzung am Salzburger Landesgericht statt.

Rund 170 Gläubiger haben Forderungen ...