Adnet betreibt Werksausbau: Anrainer-Protest gegen Lärm

Die Gemeinde schafft die Voraussetzungen für die Erweiterung der Sonnenschutz-Firma Schlotterer. Die Projektgegner mobilisieren, bevor das Grünland in Gewerbegebiet umgewidmet wird.

Die Gemeinde treibt die Behördenverfahren für den Ausbau des Sonnenschutz-Herstellers Schlotterer in Adnet voran. Sie informierte die Bevölkerung am Donnerstag mit Ortsplanern und weiteren Experten über die geplante Änderung des Flächenwidmungsplans, den Bebauungsplan und den Umweltbericht. Die Bürgerinitiative "Rettet die Adnetfelder" rief zu einem Protest unter dem Titel "Lichtermeer gegen Schatten" auf. An die 100 Menschen nahmen daran teil.

Für das Schlotterer-Werk 3 sollen etwas mehr als fünf Hektar (inklusive Verkehrsflächen) umgewidmet werden. Den Beschluss, das Räumliche Entwicklungskonzept ...