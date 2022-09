Adnet, die Heimat der Zahnbürsten

Der Schlotterer-Nachbar hat bereits ausgebaut. 300.000 Zahnbürsten produziert M+C Schiffer nun täglich - mit 50 Mitarbeitern und 50 Robotern.

Sie bewegen sich wie von Zauberhand gesteuert, lassen Zahnbürstengriffe durch die Luft tanzen und stopfen Abertausende Borsten in atemberaubender Geschwindigkeit in Bürstenköpfe: 50 Roboter werken in den neuen Hallen vollautomatisch. Dass einige der Zahnbürsten, die sie im Drogerie- oder Supermarkt kaufen, direkt in Adnet produziert werden, wissen wohl nicht einmal viele Gemeindebürger. Dabei werden im Werk des Spritzgussspezialisten M+C Schiffer seit mehr als 60 Jahren Zahnbürsten produziert. Seit Kurzem sind es deutlich mehr: Der Betrieb hat ausgebaut und das, anders ...