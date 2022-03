Adnet-Felder: Im Juli beginnt heiße Phase

Anrainer äußern große Bedenken. Aber die Gemeinde sowie Wirtschafts- und Arbeiterkammer stehen hinter dem Ausbau der Firma Schlotterer.

Trotz der Kritik der Bürgerinitiative "Rettet die Adnetfelder" an dem ihrer Ansicht nach überdimensionalen Projekt bekräftigt die Firma Schlotterer ihre Pläne für das Werk 3. Nach der Informationsveranstaltung mit teils hitzigen Diskussionen am Donnerstagabend zeichnet sich der Zeitplan für die Umwidmung von Grünland in 4,3 Hektar Gewerbegebiet und 1,3 Hektar Verkehrsfläche ab. Zwölf Fachgutachten und ein landschaftsökologischer Begleitplan wurden erstellt. Nach einer Vorbegutachtung durch das Land wird für Juli mit der öffentlichen Auflage im Gemeindeamt gerechnet. Dann können vier Wochen ...