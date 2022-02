Adnet: Firma Schlotterer strebt noch heuer grünes Licht für den Ausbau an

Der Klimawandel fördert das Wachstum des Herstellers von Sonnenschutz in Adnet. Der Umsatz wächst trotz der Rohstoffkrise um fast 15 Prozent jährlich.

Die Umsatz- und Mitarbeiterzahlen steigen und steigen. Nur sehr hohe Rohstoffpreise bremsen den Höhenflug des Sonnenschutz-Herstellers Schlotterer in Adnet. In Sachen Ausbau drückt die Firma aufs Tempo: Das ambitionierte Ziel ist, heuer alle Genehmigungen zu erlangen. Für den Erweiterungsbau (Werk 3) notwendig sind die Änderung des Flächenwidmungsplans sowie bau-, gewerbe-, wasser- und naturschutzrechtliche Bewilligungen. "Wir sind zuversichtlich, alle Genehmigungen zu erhalten", sagte Geschäftsführer Peter Gubisch am Donnerstag in der Bilanzpressekonferenz.

Sollte man nicht in Adnet bauen dürfen, wäre ...