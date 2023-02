Adnet: Schlotterer blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Trotz Preissteigerungen und Energiekrise war das Jahr 2022 für den Sonnenschutzhersteller Schlotterer in Adnet das bisher umsatzstärkste Jahr. An die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird im März die höchste Prämie in der bisherigen Firmengeschichte ausbezahlt.

SN/karin portenkirchner Die Geschäftsführer Peter Gubisch (r.) und Wolfgang Neutatz.