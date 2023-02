Adnet: Schlotterer zahlt 7300 Euro Erfolgsprämie pro Mitarbeiter

Trotz Preissteigerungen und Energiekrise war das Jahr 2022 für den Sonnenschutzhersteller Schlotterer in Adnet das bisher umsatzstärkste Jahr. An die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird im März die höchste Prämie in der bisherigen Firmengeschichte ausbezahlt.

Der Klimawandel hat sich in den vergangenen Jahren für den Sonnenschutzhersteller Schlotterer in Adnet als Erfolgsgarant erwiesen. 2022 war das drittwärmste Jahr in der Geschichte der meteorologischen Aufzeichnungen in Österreich. Menschen stöhnen unter der hohen Raumtemperatur, egal ob in Wohnungen, Häusern oder Firmen. Gleichzeitig will man das Licht nicht völlig aussperren. All diese Faktoren spielen Schlotterer in die Hände. Das Unternehmen ist auf außen liegenden Sonnenschutz spezialisiert und hat Rollläden, Raffstore, textilen Sonnenschutz und Insektenschutzgitter im Angebot. ...