Änderungen im Zugverkehr über Deutsches Eck

Von 16. 10. bis 26. 11. finden Bauarbeiten der Deutschen Bahn statt.

Während der Bauarbeiten an der Bahninfrastruktur zwischen Traunstein und Übersee kommt es zu Fahrplanänderungen. Der Großteil der von den ÖBB geführten RJ- bzw. RJX-Züge wird (bei längerer Fahrzeit) über Zell am See umgeleitet bzw. wird für diese Züge ein Schienenersatzverkehr mit Bussen (zu späteren Abfahrtszeiten) eingerichtet. Einzelne RJ- bzw. RJX-Züge würden planmäßig über das Deutsche Eck fahren, hieß es seitens der ÖBB. Kunden werden ersucht, sich zu informieren und Zeitreserven einzuplanen.

Auch die Westbahn ist betroffen. Vom 24. bis zum 26. November bietet die Westbahn zwischen Salzburg und Innsbruck bzw. Salzburg und München die Fahrt in Reisebussen an. Davor, also vom 16. Oktober bis zum 24. November, könnten 90 Prozent der Westbahn-Züge zwischen Wien und Innsbruck sowie 83 Prozent der Züge zwischen Wien und München zuverlässig fahren, betont das Unternehmen.