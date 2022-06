Air Serbia verbindet ab sofort Salzburg mit Belgrad

Serbische Hauptstadt dient als Hub für (Süd-)Osteuropa. Türkische Corendon fliegt Sonnenziele an.

Der Flughafen Salzburg hat eine neue Verbindung auf den Balkan. Ab sofort fliegt die Air Serbia drei Mal wöchentlich von der Mozartstadt in die serbische Hauptstadt Belgrad. Am Dienstag um 9 Uhr startete die erste ATR 72-600 in Salzburg.

Mit der neuen Strecke sei Salzburg nicht nur mit einer für die ganze Region wichtigen Destination verbunden, sondern Belgrad biete als Hub auch ausgezeichnete Verbindungen speziell von und nach (Süd-)Osteuropa, betont Salzburgs Flughafenprokurist Christopher Losmann. Die Verbindung sei auch ...