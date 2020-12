Airport braucht Geldspritze

Das Coronajahr 2020 kann der Airport mit Eigenmitteln stemmen. Weil die lukrativen Winterflüge entfallen, braucht der Flughafen mehrere Millionen Euro.

"British Airways is back in town", lautete vorige Woche die Überschrift einer Pressemitteilung des Salzburg Airport. Die Freude über die Wiederaufnahme der Verbindung nach London währte am Flughafen nur kurz. Wenige Tage später wurde wegen einer neuartigen Coronamutation ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien verordnet. Wie schon Ende Mai, als die Billigfluglinie Wizz Air mehrere geplante Südosteuropa-Verbindungen vorgestellt hatte, zerschlug die Pandemie alle Hoffnungen auf einen Aufschwung.

"Einen Rückgang von rund 80 Prozent an Passagieren und Fliegern kann ...