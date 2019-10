Airport reagiert auf Anrainer: Schulungsflüge werden teurer

Im Fluglärmstreit mit den heimischen und bayrischen Anrainern reagiert nun die Flughafen-Geschäftsführung: Künftig fallen die 50-prozentigen Rabatte für Schulungsflüge weg - um sie weniger attraktiv zu machen. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen von bis zu 60.000 Euro sollen zweckgebunden für Lärm- und Umweltschutzmaßnahmen verwendet werden, so das Versprechen.

Am 21. Oktober 2014 - und damit fast auf den Tag genau vor fünf Jahren - war es soweit und die gemeinsame Geschäftsordnung des BBFS (Bürger- und Bürger*innenbeirat Flughafen Salzburg) wurde verabschiedet. Mittlerweile hat dieses Bürgergremium in zahlreichen Sitzungen getagt. Viele Anregungen aus dem BBFS konnten von Experten geprüft und zum überwiegenden Teil umgesetzt werden. Denn der Flughafen pflege ein transparentes und offenes Gesprächsklima mit seinen Nachbarn und Beschwerden und Wünsche aus der Bevölkerung würden sehr ernst genommen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Auch Flughafen-Aufsichtsratsvorsitzender und LH-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) zieht nach fünf Jahren Arbeit des BBFS eine positive Bilanz: "Es freut mich sehr, dass die Zusammenarbeit auf Augenhöhe unter den BBFS-Mitgliedern gut funktioniert und mittlerweile die intensive Arbeit Früchte getragen hat."

Bayrische Vertreter haben sich 2016 aus dem Beirat zurückgezogen - bis heute

Im Gründungsjahr bestanden die Mitglieder des BBFS übrigens aus Vertretern der Anrainerschutzverbände Salzburg und Bayern, Vertretern der Anrainergemeinden Salzburgs und Bayerns, Vertretern der kommerziellen Fluglinien, der Austro Control GmbH, den Eigentümern Land und Stadt Salzburg sowie Vertretern der Salzburger Flughafen GmbH. Im Jahr 2016 haben sich die Vertreter der deutschen Seite aus dem Gremium zurückgezogen.



Überparteiliche Mediatorin versucht, Konsens auszuloten

Im BBFS sind die unterschiedlichsten Interessenslagen vieler Beteiligter beheimatet. "Gemeinsam" ist hier das Credo, denn alle Mitglieder suchen im Konsens Lösungen für Konflikte rund um den Luftverkehr. Damit alle Beteiligten offen Wünsche, Anträge und Beschwerden einbringen können, wurde eine externe, überparteiliche, Mediatorin als Moderatorin der Sitzungen eingesetzt. Zusätzlich bieten Experten aus der Luftfahrtbranche ergänzende Informationen an, die als Basis für Lösungsfindungen dienen können.

Stv. Flughafendirektor: "Sichtweisen der Beiratsmitglieder überschneiden sich"

Dauerhaftes Mitglied im BBFS ist auch Rudolf Lipold, stellvertretender Flughafen-Direktor - der auch offenlegt, dass es im Gremium selbst auch gegenläufige Meinungen und Forderungen gibt. Lipold: "Es ist klar, dass sich bei einigen Punkten und Diskussionen die Interessen und Sichtweisen der Mitglieder im BBFS überschneiden." Lösungsansätze müssen innerhalb des BBFS öfters diskutiert werden, bevor ein gemeinsamer Weg im Konsens gefunden werden kann.

Konsequenz: Schulungsflüge werden teurer

Einer dieser kontrovers diskutierten Schritte zur Entlastung der Bevölkerung konnte erst vor kurzem finalisiert werden - und mündete in einer Umstellung der Entgeltordung für Schulungsflüge. Denn oft wurde kritisiert, dass die Schulungsflüge in der Platzrunde des Salzburger Luftraumes durch Rabattierungen zusätzlich unterstützt werden. Es war ein klar definierter Wunsch des BBFS, die Regeln für die allgemeine Luftfahrt deutlich zu schärfen. Daher hat nun der Flughafen eine Novellierung der Entgeltordung beschlossen, wie Geschäftsführerin Bettina Ganghofer bestätigt: "Verbote von Schulungsflügen in den Platzrunden an Sonn- und Feiertagen haben wir ja schon in der Vergangenheit eingeführt. Mit der Novellierung der Entgeltordnung wurde jetzt auf Vorschlag des BBFS ein weiterer, wichtiger Schritt getan." Denn das gute Verhältnis mit den Flughafenanrainer sei ihr sehr wichtig - "auch im Bewusstsein, dass diese Entgelte-Änderung in der Allgemeinen Luftfahrt nicht von allen begrüßt wird."

50-prozentiger Rabatte für Schulungsflüge wird gestrichen

Was ändert sich? Die alte Regelung sah vor, dass Schulungsflüge für Flugzeuge bis fünf Tonnen von Luftbeförderungsunternehmen zum Zwecke der Ausbildung für Einweisungsflüge, Schul- und Trainingsflüge und zum Zwecke der Ausbildung in der Allgemeinen Luftfahrt zum Erwerb oder zur Erweiterung eines Privat-/Berufspilotenscheines einen Rabatt von 50 Prozent erhalten. Diese Ermäßigungen werden in Zukunft nicht mehr gewährt.

Zusätzliche Einnahmen gehen zweckgewidmet in Lärm- und Umweltschutz

Was geschieht mit dem zusätzlich eingenommen Entgelt? Es sei nicht daran gedacht, diese zusätzlichen Einnahmen, die durch Auflösung des Rabattierungssystems generiert werden, ins allgemeine Konzernbudget einfließen zu lassen, heißt es. Sondern: Diese Gelder sollen künftig sinnstiftend für lärm- und emissionsschützende Maßnahmen verwendet werden, lautet das Versprechen von Ganghofer: "Wenn man die vergangenen Jahre als Berechnungsbasis heranzieht, kommen hier rund 60.000 Euro zusammen. Mit diesem Geld können Projekte am Standort realisiert werden, die Umwelt, Natur und Menschen zugutekommen. Von Photovoltaikanlagen, umwelttechnischen Erneuerungen, Lärmschutzwall bis hin zum Schallschutztopf ist vieles denkbar."

Denn die Salzburger Flughafen GmbH sei sich ihrer Verantwortung gegenüber Umwelt und Nachbarn sehr wohl bewusst und sie versuche, durch umwelt- und sozialverträgliches Handeln dem Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung zu folgen. Beispiele dafür seien stromsparende Händetrockner in den WC-Anlagen, ein Elektro-Fuhrpark, eine wasserlose Reinigung, eine ISO 14001 und ISO 50001 Zertifizierung oder etwa neue lärmmindernde An- und Abflugverfahren.

Quelle: SN