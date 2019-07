AK: Lebensqualität in Salzburg ist mittelmäßig

Rein von den Wirtschaftsdaten - also zum Beispiel dem BIP - ist Salzburg eine Oase der Glücklichen und Wohlhabenden. Die Arbeiterkammer (AK) Salzburg hat im ersten Wohlstandsbericht jedoch die Lebensqualität erfasst, der Blick auf ökonomischen Eckdaten trügt demnach.

Mit dem ersten Salzburger Wohlstands- und Lebensqualitätsbericht hat die Arbeiterkammer Salzburg 27 Indikatoren für ein gutes Leben unter die Lupe genommen. Das zentrale Ergebnis laut einer Aussendung: Vom wirtschaftlichen Erfolg und Gewinn der Betriebe kommt zu wenig bei den Menschen an. Obwohl es der Wirtschaft und Industrie sehr gut gehe, würden die unterschiedlichen Ziele, mit denen sich Wohlstand und Lebensqualität abbilden ließen, nicht erreicht.

"Wir haben in dieser Studie auch ökologische und soziale Aspekte von Lebensqualität berücksichtigt, um einen möglichst vollständigen Einblick auf die vielfältigen Dimensionen von Wohlstand und Lebensqualität der Menschen in Salzburg zu erhalten", erklärt Studienleiter und AK-Wirtschaftsexperte Reinhard Hofbauer.

Wie der Wohlstand verteilt ist

Beim Wohlstand erreicht Salzburg 11 von 20 Punkten. "Ob man in Salzburg finanziell gut dasteht, hängt vor allem davon ab ob man erbt oder nicht", sagt Hofbauer. Schlecht schneidet Salzburg bei der Lücke zwischen Frauen- und Männereinkommen sowie der mäßigen Entwicklung der realen Nettoeinkommen ab, die zwischen 2009 und 2017 im Durchschnitt nicht gestiegen sind. Die obersten 20 Prozent der Einkommensbezieher haben in Salzburg das 3,6-fache an Haushaltseinkommen der untersten 20 Prozent zur Verfügung. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern sorgen aber staatliche Leistungen wie kostenlose Schulen, Krankenhäuser und höhere Pensionen dafür, dass die Schere nicht noch mehr aufgegangen ist.

4 von 10 Salzburger glauben nicht, dass sie es gesund bis zur Pension schaffen

Die aktuelle Situation bei Vollbeschäftigung und guten Arbeitsbedingungen bewertet die Arbeiterkammer ebenfalls mit 11 von 20 Punkten. Der Mensch definiere sich zu einem großen Teil durch seine Beschäftigung. Denn Arbeit verschaffe Einkommen, Anerkennung und beziehe Menschen in Gemeinschaften ein. Der Anteil der Menschen die am Erwerbsleben teilnehmen, sei in den vergangenen Jahrzehnten zwar stetig gestiegen. Gleichzeitig seien aber auch so genannte prekäre Arbeitsverhältnisse, die kein gutes Leben ermöglichen, stark gestiegen. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten - vor allem Frauen sind betroffen - nimmt zu. Problematisch: Die Hälfte der Teilzeitbeschäftigten kann wegen Betreuungspflichten oder sonstigen persönlichen oder familiären Gründen keine Vollzeitbeschäftigung aufnehmen. Und: Viel klagen über hohe Arbeitsbelastung, 4 von 10 Salzburger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer glauben nicht, dass sie es gesund bis ins Pensionsalter schaffen. Erfreulich sei die hohe Arbeitsproduktivität im Land.

Eine Spur schlechter falle die Bewertung in Sachen intakte Umwelt aus - 10 von 20 Punkten. Aktueller denn je gehe es darum, den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Salzburg gelinge das aber bestenfalls durchschnittlich. Die Treibhausgasemissionen seien bei uns zuletzt wieder stärker gestiegen und Salzburg erreiche die selbst festgelegten Reduktionsziele nicht. Auch der Gesamtenergieverbrauch steige, wofür zu zwei Dritteln Verkehr und Sachgüterproduktion verantwortlich sind. Problematisch seien der hohe Flächenverbrauch sowie auch der Verkehrslärm. Verbessert habe sich dagegen - nicht zuletzt dank der EU-Vorschriften - die Feinstaubbelastung im Land.

Zufriedener ist, wer besser ausgebildet ist

15 von 28 möglichen Punkten erreicht Salzburg in der Dimension "Lebensqualität". Zufriedener ist, wer mehr verdient und besser ausgebildet ist. Hier gelte es auch anzusetzen: 17 Prozent der Beschäftigten hätten lediglich einen Pflichtschulabschluss, daher brauche es bei der Weiterbildung mehr Maßnahmen. Und: Die Mietkosten lägen in Salzburg deutlich über dem österreichischen Niveau, 7 Prozent der Menschen müssen mehr als 40 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben. "Günstige Neubauten, mehr Wohnungsgemeinnützigkeit und Mietzinsobergrenzen sind daher dringend gefragt. Aufholbedarf gibt es auch bei passenden Kinderbetreuungs- und bedarfsgerechten Pflegeangeboten", sagt Hofbauer.



Am besten - 13 von 20 Punkten - schneidet Salzburg beim Aspekt "Ökonomische Nachhaltigkeit" ab. Die Anstrengungen, die Preise stabil zu halten und den Finanzmarkt und Investitionen zu stabilisieren, seien nach der Wirtschaftskrise insgesamt erfolgreich gewesen. Auch die Verschuldung sei aufgrund der guten Konjunktur rückläufig. Allerdings würde die ökonomische Stabilität auf Kosten anderer Ziele erreicht. "Die zukünftigen Anstrengungen müssen sich daher stärker auf die Beschäftigungsmöglichkeiten Älterer, eine intakte Umwelt und Investitionen in öffentlichen Verkehr, Bildung & Forschung und sozialen Wohnbau richten", sagt Hofbauer. Hohe Sozial- und Umweltstandards und hohe Wettbewerbsfähigkeit seien kein Widerspruch, es müsse möglich sein diese Themen zu vereinen.

Die Ergebnisse des Wohlstandsberichtes mache deutlich, dass der Sozialstaat der ungleichen Verteilung des Wohlstands entgegenwirke. Im Interesse des Umweltschutzes und des Wohlstands heutiger und zukünftiger Generationen müsse mehr investiert werden, anstatt rein zu sparen. "Eine rigorose Sparpolitik inklusive Schuldenbremse ist kurzfristig gedacht, langfristig unverantwortlich und nicht nachhaltig", sagt AK-Präsident Peter Eder. "Nötig sind dagegen sinnvolle Investitionen in öffentlichen Verkehr, Gesundheit und Pflege, Bildung und Infrastruktur."



Quelle: SN