AK-Präsident fordert: Die Gastro muss umdenken

Wirte, die aufgrund des Personalmangels am Sonntag in Salzburg zusperren: Das liege an den Rahmenbedingungen, meint die Arbeiterkammer. Dort, wo Einkommen und Bedingungen stimmen, habe man auch keine Probleme.

SN/robert ratzer Peter Eder sagt, die Lösungsvorschläge seien längst am Tisch. Sie würden aber nur halbherzig oder gar nicht umgesetzt.