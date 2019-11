AK Salzburg: 41 Prozent der im Tourismus Beschäftigten will Job oder Branche wechseln

Verglichen mit anderen Branchen sind die Beschäftigten im Tourismus (Gastronomie und Hotellerie) deutlich unzufriedener. Vor allem Stress und körperliche Belastungen setzen den Tourismusmitarbeitern laut AK-Arbeitsklimaindex zu.

Verglichen mit anderen Branchen setzen den Beschäftigten im Tourismus vor allem hohe körperliche Belastungen und Stress zu. Im aktuellen AK-Arbeitnehmerindex schneidet die Branche deutlich schlechter ab als zuletzt. Die Beschäftigten seien stärker als je zuvor unzufrieden mit dem Führungsstil. Zudem sei auch die Zufriedenheit mit der Dienstplangestaltung und dem Einkommen erneut gesunken. Zunehmend skeptischer beurteilten demnach viele Tourismusmitarbeiter ihre Aufstiegschancen und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb ihres Betriebes.

"Das muss in allen Betrieben die Alarmglocken schrillen lassen. Es bedeutet nämlich, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weit über dem Limit arbeiten. Das geht auf Dauer einfach nicht", betont Thomas Berger. Das permanente Stress-Gefühl lasten die Beschäftigten oft ihrer Führungskraft an. "Es zeigt sich, wie wichtig eine gute Zeiteinteilung durch die Führungskraft für ein gutes Arbeitsklima ist. Es ist sogar einer der Grundpfeiler", erklärt der vida-Gewerkschafter.

41 Prozent der Salzburger Tourismusbeschäftigten geben laut AK-Arbeitnehmerindex an, einen Job- oder Branchenwechsel anzustreben. Zum Vergleich: Österreichweit sind es nur 20 Prozent. Die Gründe dafür seien der Führungsstil der Vorgesetzten, Zeitdruck und Zeitstress und mangelnde Arbeitszufriedenheit. Nach sieben Jahren seien nur mehr vier von zehn Lehrlingen in der Branche tätig, davon lediglich zwei in Vollzeit.

Verschärft werde die Situation durch die im vergangenen Jahr beschlossene Möglichkeit der 60-Stunden-Woche und die Verkürzung der Ruhezeiten im Tourismus auf acht Stunden. "Statt besser werden die Arbeitsbedingungen härter. Da braucht es nicht wundern, dass immer mehr Mitarbeiter die Branche verlassen wollen", sagt Thomas Berger.



