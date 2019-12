AK-Warenkorb-Erhebung zeigt: Markenwaren werden langsam günstiger

Vor elf Jahren begann die Salzburger Arbeiterkammer, die Preisunterschiede zum benachbarten Deutschland systematisch zu erfassen und zu vergleichen. Nun zeige dies endlich Wirkung - sogar bei Markenwaren.

Seit 2008 erheben die Konsumentenschützer der Salzburger Arbeiterkammer die Preise für Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, Körperpflege- und Reinigungsprodukte. Seit dem Jahr 2011 wird zusätzlich ein Marken-Warenkorb erhoben. Außerdem erfolgt ein Preisvergleich mit dem angrenzenden Bayern. "Unser Ziel sind faire und nachvollziehbare Preise", sagt AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender Peter Eder, "unsere Warenkorb-Erhebungen in den vergangenen zehn Jahren haben einiges bewirkt. Die Preisunterschiede zu Deutschland sind von 20 Prozent auf derzeit elf Prozent gesunken." Das trifft auch auf Markenprodukte zu, wenngleich nicht so deutlich: Marken-Körperpflegeprodukte kosteten vor sieben Jahren im Schnitt um über 62 Prozent mehr, aktuell sind es knapp 55 Prozent.

"Unser Ziel ist es nicht, einen Kauftourismus nach Bayern zu fördern, sondern faire Preise für die Konsumentinnen und Konsumenten", stellt Eder klar, "unsere Hartnäckigkeit beim Aufzeigen von nicht nachvollziehbaren Unterschieden macht sich langfristig bezahlt - Motto: Steter Tropfen höhlt den Stein." Der kleine Warenkorb ist hierzulande seit dem Vorjahr übrigens im Schnitt um fast sieben Prozent teurer geworden - weit über der Inflation (rund ein Prozent).

Aktionspreise wurde nicht herangezogen

Der Markenwarenkorb wird seit 2011 erhoben und ist in seiner Zusammensetzung der Produkte (insgesamt 147 Artikel) nahezu gleich geblieben. AK-Konsumentenschützer und Erhebungsleiter Stefan Göweil: "Entscheidend für die Auswahl der Produkte ist, dass diese bekannt, gängig und in beiden Ländern identisch verfügbar sind" und ergänzt: "Es wurden keine Aktionspreise erhoben. War eine Ware in Aktion, wurde für die Auswertung der Normalpreis herangezogen. Und: Alle Ergebnisse wurden mit steuerbereinigten Daten gerechnet."

Lebensmittel sind 2019 in Salzburg im Schnitt beim Nettopreis um 12,8 Prozent (15,60 Euro) teurer als in Freilassing. Zum Vergleich: 2012 waren es noch 21,4 Prozent Unterschied.

Körperpflegeprodukte sind aktuell in Salzburg im Schnitt beim Nettopreis um 55,2 Prozent oder 74,40 Euro teurer als in Freilassing. 2012 waren es 62,6 Prozent.

Reinigungsmittel kosten 2019 in Salzburg im Schnitt um 37,3 Prozent mehr als in Freilassing. (Keine Euroangabe, da hier teilweise mit den Grundpreisen gerechnet wurde und ein Vergleich Preis je Warenkorb deshalb hier nicht möglich ist).

Im Vergleich die früheren Erhebungen: 2012 lag der Unterschied noch bei 41,3 Prozent.

Tipp: Drogeriewaren nicht im Supermarkt kaufen

"Auch wenn diese Preisdifferenzen für uns nach wie vor teils nicht nachvollziehbar sind, ist die leichte Abwärtstendenz ein Signal, dass unsere Preiserhebungen doch Wirkung zeigen", so AK-Präsident Peter Eder.

Übrigens: Bleibt man bei den Markenwaren in Salzburg, lässt sich im Jahresvergleich feststellen, dass Lebensmittel um rund zwei Prozent und Körperpflegeprodukte um 0,4 Prozent günstiger geworden sind. Reinigungsmittel hingegen sind heuer um 8,5 Prozent teurer als noch vor einem Jahr.

AK-Tipp: "Drogeriewaren sollte man im Supermarkt nur im Einzelfall kaufen. Günstiger - im Schnitt um 13 Prozent - fährt man bei diesen Produktgruppen in Drogeriemärkten", empfiehlt AK-Experte Göweil.

Preise in Salzburg weit über der Inflation gestiegen

Richte man den Blick lediglich auf Salzburg und das jeweils billigste Produkt, sei im Jahresvergleich eine signifikante Preissteigerung festzustellen. Dieser so genannte "kleine Warenkorb" umfasst 54 Produkte mit Artikeln des täglichen Bedarfs. "Bei den ausgewählten Produkten wurde in jedem Supermarkt das günstigste Produkt erhoben, mögliche Qualitätsunterschiede spielen bei dieser Erhebung keine Rolle", erklärt Erhebungsleiter Göweil. Auch Aktionspreise wurden dabei berücksichtigt - allerdings nicht, wenn sie an eine bestimmte Mengenabnahme oder Kundenkarten gebunden sind.

Zum Ergebnis: Vergleicht man mit der letztjährigen Herbsterhebung 2018, wurde der kleine Warenkorb um 6,7 Prozent teurer. Das ist weit höher als der Verbraucherpreisindex, der im selben Zeitraum um 1,1 Prozent gestiegen ist.

Die enthaltenen 45 Lebensmittel wurden im Jahresvergleich im Schnitt um 3,4 Prozent und die neun Drogeriewaren durchschnittlich um 24,5 Prozent teurer.

Ausreißer nach oben oder unten: Tiefkühl-Pommes wurden um 29 Prozent teurer, Tafeläpfel um 25 Prozent billiger. Haarshampoo ist heuer um 42 Prozent teurer als vor einem Jahr, Spülmittel und Küchenrollen sind preislich hingegen in etwa gleich geblieben. "Eine generelle Aussage über einzelne Produktgruppen lässt sich allerdings nicht treffen", so AK-Konsumentenschützer Göweil.

Salzburg: Märkte im Vergleich

Den günstigsten, kleinen Warenkorb fanden die Erheber diesmal bei Lidl, vor Hofer, Norma und Penny. Lidl liegt im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt (auf Basis der Grundpreise) um 10,6 Prozent, Hofer um acht Prozent, Norma um 7,6 Prozent, Penny um sieben Prozent und Euro-/Interspar um 1,1 Prozent unter dem Durchschnitt des gefundenen Preisniveaus aller erhobenen Geschäfte. Knapp darüber lagen Maxi Markt (+2,8 Prozent), Spar (+5,4 Prozent), gefolgt von Merkur (+8,9 Prozent) und Billa (+9,3 Prozent). Auch hier gilt: Die größten Unterschiede zwischen den einzelnen Betrieben sind bei den Drogeriewaren zu finden.

AK-Präsident Peter Eder: "Selbstverständlich ist uns bewusst, dass solche Erhebungen nur Momentaufnahmen einer Preissituation darstellen können. Doch faire Preise, besonders wichtig für einkommensschwache Haushalte, sind ein Kernanliegen der AK. Deshalb werden wir weiter am Ball bleiben und nicht nachvollziehbare Preisunterschiede auch weiterhin aufzeigen."

Weitere Details zum Warenkorb

Quelle: SN