Akuter Lehrlingsmangel: Rekord an offenen Stellen in Salzburg

Ende August gab es im Bundesland bei 1.019 offenen Stellen nur 431 Suchende. Das AMS nennt die demografische Entwicklung und das nach wie vor schlechte Image der Lehre als Gründe für den Mangel.

Das Salzburger Arbeitsmarktservice (AMS) vermeldet einen neuen Rekord an verfügbaren Lehrstellen: Mit Stichtag Ende August gab es im Bundesland 1.019 sofort verfügbare offene Plätze (plus 17,9 Prozent). Demgegenüber standen lediglich 431 Lehrstellensuchende (minus 6,6 Prozent), die sofort verfügbar waren. Das AMS erklärt den Höchststand bei den offenen Lehrstellen nicht nur mit der guten Konjunktur, sondern auch mit einer stark gestiegenen Ausbildungsbereitschaft der Betriebe wegen des Facharbeitermangels. Das Lehrstellenangebot steige mittlerweile nicht mehr nur bei den Hotel- und Gastgewerbeberufen stark (plus 7,5 Prozent), sondern auch in den Produktionsberufen, speziell im Metall- und Elektrobereich (plus 44,6 Prozent). Dass die Zahl der Lehrstellensuchenden gesunken ist, erklärt sich Salzburgs AMS-Geschäftsführerin Jacqueline Beyer folgend: "Ich denke, dass das einerseits an der demografischen Entwicklung und andererseits daran liegt, dass viele Jugendliche weiter in die Schule gehen - die Lehre hat nach wie vor ein schlechtes Image", meint Beyer.

Die Zahl der Arbeitslosen ging im Bundesland im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent zurück: Ende August waren in Salzburg 11.406 Personen ohne Beschäftigung beim AMS gemeldet. Hinzu kommen noch 2.021 Schulungsteilnehmer (minus 1,2 Prozent). Insgesamt waren demnach 13.427 Arbeitskräfte ohne Beschäftigung (minus 3,8 Prozent). Besonders groß waren laut AMS die Rückgänge bei den Langzeitarbeitslosen (minus 8,7 Prozent) und bei Arbeitskräften über 50 Jahren (minus 5,5 Prozent). In den Regionen ist die Entwicklung unterschiedlich: Nur im Pongau gab es mit 1,4 Prozent mehr Arbeitslose. In den übrigen Bezirken ging der Zahl der Menschen ohne Beschäftigung jeweils zurück, wobei das Minus im Lungau mit 16,1 Prozent am größten war.

Quelle: SN