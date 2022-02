Alpen-Maykestag: Halleiner übernimmt die Betriebsleitung

Gregor Gumpenberger (35) aus Hallein ist der neue Betriebsleiter von Alpen-Maykestag in Puch-Urstein. Er übernimmt die Funktion von Stefan Herbst, der sich in Altersteilzeit befindet. Er geht im August in Ruhestand.

SN/digibild.com Gregor Gumpenberger. Alpen–Maykestag/Digibild

Gumpenberger zeichnet neben dem Qualitätsmanagement damit auch für das neue Logistikzentrum des Bohrer- und Fräserherstellers verantwortlich. Am Frühjahr 2020 war die Produktion am Firmenstandort in Puch auf die Produktionsstandorte in St. Gallen (Stmk.) und Ferlach (Ktn.) aufgeteilt worden. Damit wurde in Puch ausreichend Platz geschaffen, um den Lager- und Versandbereich auf 2000 Quadratmeter zu erweitern und mit einem halbautomatischen Hochregallager auszustatten. Das Unternehmen hat in das neue Logistikzentrum im Vorjahr 3 Mill. Euro investiert. Alpen-Maykestag mit 354 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzeugt rund 36 Millionen Stück hochwertige Bohr- und Fräswerkzeuge pro Jahr. Der Umsatz des Familienunternehmens liegt bei 53,4 Mill. Euro, die Exportquote bei 80 Prozent.