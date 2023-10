Alpen-Maykestag in Puch bei Salzburg trotzt der Konjunkturflaute am Bau

Im Geschäftsjahr 2022/23 konnte der Umsatz um 2,5 Prozent auf 56 Millionen Euro gesteigert werden. Zuwachs bei Präzisions-Fräswerkzeugen konnte das Minus bei den Bohrern auffangen. Besonders groß war das Plus in Italien, in den Niederlanden und in Südamerika.

Alpen-Maykestag, Österreichs führender Hersteller von hochwertigen Bohr- und Fräswerkzeugen mit Sitz in Puch-Urstein, konnte den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 2,5 Prozent auf 56 Millionen Euro steigern - trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Geschäftsführerin Claudia Zoff: "Trotz Konjunkturflaute glauben wir an das Prinzip Standortabsicherung durch Innovation. Das beweisen unsere Kompetenzzentren in Ferlach (Kärnten) und St. Gallen (Steiermark) auf eindrucksvolle Weise. Die Innovationen stoßen sowohl am Heimmarkt als auch im Export auf großes Interesse." An den drei Firmenstandorten sind 315 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt - davon 109 in Puch, 115 in St. Gallen und 91 in Ferlach.



Umsatzwachstum bei Präzisions-Fräswerkzeugen

"Was die Umsatzverteilung in den Produktsegmenten betrifft, konnten wir mit dem Umsatzzuwachs der Marke Maykestag - unter der wir Präzisions-Fräswerkzeuge für Gewerbe und Industrie herstellen - die Rückgänge bei Bohrern im Alpensegment ausgleichen. Hier macht sich die Konjunkturflaute in der Bauwirtschaft bereits bemerkbar", erläutert Claudia Zoff. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs schlugen sich etwa in Polen mit einem Minus von 16 Prozent nieder. Kernmarkt Deutschland weist erstmals einen Rückgang von 2,5 Prozent aus, der Heimmarkt in Österreich entwickelte sich hingegen weiterhin stabil. Deutliche Absatzsteigerungen verzeichneten Italien (plus 11 Prozent), die Niederlande (9 Prozent) und Südamerika (Chile und Argentinien mehr als 20 Prozent). Darüber hinaus sei dem Exportteam der erfolgreiche Marktaufbau in Montenegro gelungen, heißt es. Die Exportquote von Alpen-Maykestag liegt weiterhin bei rund 80 Prozent. Weltweit werden 78 Länder beliefert.

Energie- und Rohstoffpreiserhöhungen belasten weiterhin massiv

Die massiv gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise stellen nach wie vor eine extrem große Herausforderung für das Familienunternehmen dar. "Stahl ist für unser Unternehmen der wichtigste Rohstoff. Strom benötigen wir in großem Umfang für die Verarbeitung." Daher rechnet Claudia Zoff "nicht so schnell mit einer spürbaren Entspannung an der Preisfront".



Gesamtinvestitionen von 3,2 Millionen Euro

Das Salzburger Familienunternehmen hat - nach Großinvestitionen der Vorjahre (Logistikzentrum Puch) - im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut 3,2 Millionen Euro investiert. Gut die Hälfte davon sind in den Ausbau der Automatisierung und Digitalisierung an den Standorten Ferlach und St. Gallen geflossen. St. Gallen ist seit gut einem Jahr Kompetenzzentrum für Bohrer. In Ferlach liegt der Fokus auf Zerspanungswerkzeug für die Industrie. "Zur Absicherung des Produktionsstandorts Österreich wurden heuer weitere Digitalisierungsprojekte gestartet. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2024 geplant", so Claudia Zoff.

Unternehmen setzt auf Beschäftigte aus den eigenen Reihen

Der Fachkräftemangel zählt nach wie vor zu den großen Herausforderungen der Branche. Alpen-Maykestag setzt vermehrt auf Mitarbeiter aus den eigenen Reihen. "Wir haben im September in Puch erstmals mit der Lehrlingsausbildung in den Bereichen Industriekauffrau und -mann, Betriebslogistikerin und Betriebslogistiker sowie Finanz- und Rechnungswesenassistentin und -assistent begonnen."