Als man auf dem Schafberg noch Sauschädl stahl

Das 1864 errichtete Hotel auf dem Schafberg war Österreichs erstes Berghotel. Das Haus, das bald neu gebaut werden soll, kann einige Geschichten erzählen.

Wer auf dem 1783 Meter hohen Schafberg im ältesten Berghotel übernachten will, muss auf Fernsehen und Internet in den einfachen, jedoch schmucken Zimmern verzichten. Dafür empfängt ihn herrliche Stille, wenn die letzten Wanderer und Touristen die Sonnenterrasse verlassen haben. Grandios ist der Ausblick auf gezählte 14 Seen und das Dachsteinmassiv, unvergesslich die Sonnenauf- und -untergänge. Feine Ohren können möglicherweise noch das Röhren der derzeit brunftigen Hirsche vernehmen, ansonsten regiert Gelassenheit, gepaart mit dem freundlichen Hotelpersonal. Chefin des Hauses ist Michaela ...