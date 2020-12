Altes Lager wird zum Loft mit Produktion, Bistro und Galerien

Im Ex-Unito-Lager wird kräftig umgebaut. Am Ende sollen hier bis zu 650 Leute arbeiten. Erste Firmen sind schon da. Auch eine Heimkehr steht im Raum.

2017 hat Immobilienentwickler Marco Sillaber das Unito-Lager in Lengfelden gekauft. Seit Ende 2019 wird es um 15 Mill. Euro umgebaut: In den bis zu 18 Meter hohen Räumen werden teils bis zu vier Zwischendecken eingebaut. So will Sillaber aus 43.000 am Ende bis zu 55.000 m22 machen. Dem 58-Jährigen, der bereits das Gußwerk und die Panzerhalle revitalisiert hat, schwebt auch in Bergheim ein bunter Nutzungsmix aus Produktions-, Lager- und Büroflächen, aber auch Ausstellungs- und Galerieräumen vor: "Es ist eine der ...