Altkanzler trat in Salzburg in neuer Rolle auf

Er habe eine Komfortzone verlassen, sagte Sebastian Kurz vor hochrangigem Publikum. Eine Rückkehr in die Politik schließt er aus.

"Herausforderungen" lautet der Titel des 3. Salzburg Summit im Kongresshaus. Und herausfordernd ist auch das Programm mit insgesamt 40 Rednerinnen und Rednern an zwei Tagen. Zu den bekanntesten zählte am Donnerstag der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz. Im Publikum lauschten ihm gleich drei ehemalige Regierungsmitglieder: Elisabeth Köstinger, Gernot Blümel und Margarethe Schramböck - alle mittlerweile aus der Politik aus- und in die Wirtschaft eingestiegen.

Zu Beginn machte EU-Kommissar Johannes Hahn trotz multipler Krise (Pandemie, Krieg, Teuerung, Energie, Inflation) Mut: ...