Altstadtverband Salzburg: Sandra Woglar-Meyer zieht sich als Geschäftsführerin zurück

Sandra Woglar-Meyer zieht sich von ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin des Altstadtverbandes Salzburg und der Altstadt Salzburg Marketing GmbH mit Ende des Jahres 2023 zurück.

Altstadtverbands-Obmann Christian Wieber informierte am Dienstag die Mitglieder des Ausschusses über die Kündigung. Sandra Woglar-Meyer hatte die Geschäftsführung beider Unternehmen seit Oktober 2018 inne und ist noch bis 31. Dezember 2023 tätig.

Woglar-Meyer geht laut Aussendung auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Ihren Entschluss teilte sie Ende Juni dem Obmann des Altstadtverbands, Christian Wieber, und den Mitgliedern des Vorstands mit, die ihre persönliche Entscheidung zur Kenntnis nahmen.

Obmann Christian Wieber: "Sandra Woglar-Meyer hat in ihrer Zeit als Geschäftsführerin viel Aufbauarbeit geleistet. Die Organisation und die Strukturen des Altstadtverbands und der Altstadt Salzburg Marketing GmbH wurden dank ihr professionell und transparent. Sie hat eine zeitgemäße Finanzabteilung aufgebaut, die Aufgaben wurden strukturiert und mit einem hochmotivierten Team besetzt. Sie hat die Digitalisierung inklusive Website- und Social-Media-Auftritt wesentlich vorangetrieben und damit den Altstadtverband zukunftsfit gemacht. Gerade in der herausfordernden Zeit der Pandemie gelang ihr mit viel Mut, Engagement und Durchhaltevermögen, die Interessen der Mitgliedsbetriebe bestens zu vertreten."

Wer Woglar-Meyer nachfolgen wird, ist noch nicht bekannt.

Sie selbst erklärte in der Mitteilung des Altstadtverbands: "Mein Ziel war es, die Salzburger Altstadt als attraktiven Aufenthaltsraum zu etablieren und Angebote für Jung und Alt zu schaffen. Die Positionierung als lebenswertes, urbanes Stadtviertel lag mir sehr am Herzen. Die mir anvertraute Aufgabe war herausfordernd, insbesondere die Entwicklung der beiden Unternehmen zu zeitgemäß und transparent arbeitenden Einheiten forderte viel Kraft. Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und darf meinen aufrichtigen und herzlichen Dank an die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richten."