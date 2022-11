Altstadtverbands-Vorstand neu formiert: Christian Wieber wird neuer Obmann

Bei der Ausschusssitzung am Mittwoch wurde der bisherige Obmann-Stellvertreter Christian Wieber als neuer Obmann des Altstadtverbandes Salzburg gewählt. Als seine Obmann-Stellvertreterin folgt ihm Eva Burgstaller.

Nach dem Rücktritt von Andreas Gfrerer am 18. Oktober 2022 musste gemäß den Vorgaben des Salzburger Tourismusgesetzes binnen vier Wochen im Vorstand des Altstadtverbandes Salzburg ein neuer Obmann gewählt werden. Die Neuwahl erfolgte gestern Abend, am 9. November, im Rahmen der Ausschusssitzung, bei der sich die anwesenden 15 Wahlberechtigten einstimmig für Christian Wieber, Eigentümer der Schlosserei Wieber in der Getreidegasse, als neuen Altstadtverband-Obmann aussprachen, heißt es in einer Aussendung.

Wieber war zuvor Obmann-Stellvertreter

Seit der vergangenen Vorstandswahl im Dezember 2019 hatte Wieber bereits die Funktion des Obmann-Stellvertreters inne und übernimmt nun für die verbleibenden zwei Jahre der insgesamt fünfjährigen Amtsperiode die Obmannschaft bis zur kommenden Vorstandswahl 2024. Eva Burgstaller, zweite geschäftsführende Gesellschafterin der Sternbräu GmbH, wurde vom Ausschuss neu in den Vorstand gewählt und als Obmann-Stellvertreterin bestätigt. Mit ihrer Neubestellung ist der Vorstand des Altstadtverbandes Salzburg wieder komplett. Der Vorstand besteht aus fünf gewählten Mitgliedern: Christian Wieber, neuer Obmann, Eva Burgstaller, neue Obmann-Stellvertreterin, Hans Köhl, Finanzreferent, Brigitte Hirschegger und Michael Sporer, Vorstandsmitglieder seit der vergangenen Wahl 2019.



Wieber zollte seinem Vorgänger Andreas Gfrerer, der nach seinem Rücktritt als Obmann nun ordentliches Ausschussmitglied ist, seine große Anerkennung für seine Verdienste rund um den Altstadtverband Salzburg: "Rund 20 Jahre lang hat Andreas Gfrerer in Vorstandsfunktionen und acht Jahre als Obmann den Verband nachhaltig positiv geprägt. Zuletzt brachte er noch die neue zehnjährige Fördervereinbarung mit der Stadt erfolgreich zum Abschluss. Wir bedanken uns sehr für seinen unermüdlichen Einsatz rund um die Salzburger Altstadt."

Eva Burgstaller versicherte in ihrer kurzen Antrittsrede, dass sie sich mit vollem Einsatz ihrer neuen Aufgabe widmen wird. Mit Freude sieht sie der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung, Vorstand und Ausschuss entgegen.

Altstadtverbands-Geschäftsführerin Sandra Woglar-Meyer verabschiedete im Rahmen der gestrigen Ausschusssitzung offiziell den scheidenden Obmann Andreas Gfrerer und bedankte sich ebenfalls bei ihm für seine jahrelange unermüdliche Arbeit an vorderster Front des Salzburger Altstadtverbandes: "Andreas Gfrerer war als Obmann Mastermind und Vorreiter oft unkonventioneller Ideen rund um die Salzburger Altstadt."