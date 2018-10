Aluminium-Gießerei in Lend sperrt zu - 60 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs

Die tschechische MTX-Gruppe, die seit eineinhalb Jahren in Lend im Pinzgau die dortige Aluminium-Gießerei betreibt, schließt mit Jahresende das Werk. 60 Mitarbeiter sind davon betroffen.

Die Gemeinde Lend hatte laut ORF online große Hoffnungen in den besagten tschechischen Investor gesetzt. Das Unternehmen hatte die Aluminium-Gießerei nach dem Konkurs der Aluminium Lend GmbH Ende 2016 übernommen und weitergeführt. Die GmbH war von ihrer Mutterfirma, der SAG (Salzburger Aluminium Gruppe), in die Insolvenz geschickt worden.

Am Dienstag seien die rund 60 Mitarbeiter informiert worden, dass sie mit Ende des Jahres ihre Jobs verlieren, sagt die Bürgermeisterin von Lend, Michaela Höfelsauer (SPÖ) zum ORF. "Nach eineinhalb Jahren einfach Schluss zu machen und auch die Mitarbeiter nicht persönlich zu informieren ist schon bedenklich. Die haben das über Kunden erfahren."

Laut Höfelsauer habe sie vorerst vergeblich versucht, den Geschäftsführer der Firma in Tschechien zu erreichen.

Die Enttäuschung in Lend ist groß. Betroffen ist auch der zweite Standort in Schwarzach, wo Aluminium-Platten erzeugt werden. Vor einem halben Jahr hatte die tschechische MTX-Gruppe noch von hohen Investitionen in Lend gesprochen und neue Betriebsflächen gesucht.

Arbeiterkammer: "Das Schlimmste verhindern"

Salzburgs Arbeiterkammerpräsident Peter Eder zeigte sich in einer Reaktion bestürzt über die geplante Schließung der Aluminium-Produktion in Lend: "Betriebsrat, Gewerkschaft und ich werden uns bemühen, möglichst rasch Gespräche mit dem Eigentümer aufzunehmen, um Genaueres zu erfahren. Wenn nötig, muss eine Stiftung des Landes her, um für jene, die ihren Job verlieren, das Schlimmste abzufedern. Dazu brauche ich aber die Unterstützung der Politik."

Peter Eder stammt selbst aus Lend, sein Vater Peter sen. war dort Bürgermeister (1993 bis 2005) und Betriebsratsvorsitzender im Aluminiumwerk.

Der Sohn sagt nun: "Ich appelliere an die Eigentümer, sich ihrer Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmern nicht zu entziehen. Gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Produktionsgewerkschaft PRO-GE werde ich mich bemühen, so rasch wie möglich Kontakt zur MTX-Gruppe aufzunehmen und das Bestmögliche in dieser Situation für die Gekündigten herauszuholen."

Eder erinnert an die 90er Jahre, wo es Unternehmern und Interessenvertretern gemeinsam gelungen sei, durch ein Management Buyout die Übernahme der Produktion in Lend zu ermöglichen und Arbeitsplätze zu sichern. "Damals gab es seitens der Politik volle Unterstützung für die SAG. Dasselbe wünsche ich mir jetzt wenn es etwa um die Ausarbeitung eines Sozialplans oder einer Stiftung geht", so der AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzende.



Quelle: SN