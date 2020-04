Am 4. Mai nehmen die ÖBB die Tauernschleuse wieder in Betrieb

Die Vorfreude im Gasteinertal ist groß. Nun gibt es grünes Licht aus Wien für den Neustart.

Gute Nachrichten aus Wien: Die Autozüge zwischen Böckstein und Mallnitz sind bald wieder auf Schiene. Das vorübergehende Aussetzen des Betriebs hatte in den vergangenen Tagen für großen Unmut gesorgt.

Das Infrastrukturministerium verkündete die Wieder-Inbetriebnahme der Tauernschleuse mit Montag, 4. Mai. Eine Sprecherin von Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) spricht von einem Betrieb in gewohntem Takt. Das entspräche stündlichen Abfahrten in beide Richtungen. "Die Detailverhandlungen mit unseren Partnern führen wir in den kommenden Tagen", heißt es.

Die ÖBB hatten den Betrieb der Autozüge - im Gegensatz zum Personenverkehr - nach Ende der talweiten Quarantäne mit Mitte April nicht wieder aufgenommen. Das sorgte für großen Ärger bei den Pendlern. Die Bürgermeister Gerhard Steinbauer (Bad Gastein, ÖVP) und Günther Novak (Mallnitz, SPÖ) befürchteten sogar, dass ein dauerhaftes Aus der Infrastruktur folgen könnte - obwohl ein gültiger Vertrag zwischen dem Bund und dem Land Kärnten eigentlich bis zum Jahr 2028 existiert. Innerhalb der Vereinbarung sei es aber möglich, die Frequenz anzupassen. "Das kann, wie momentan, auch gegen null gehen", lautete die Erklärung der ÖBB auf SN-Anfrage. Abhängig sei das vom Besteller, dem Ministerium. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP): "Das Ministerium hat zugesagt, dass es am Vertrag bis 2028 festhält. Wir können die Tauernschleuse damit langfristig absichern."

Dass die Tauernschleuse nun wieder öffnet, sorgt für große Erleichterung im Gasteiner Tal. Bürgermeister Gerhard Steinbauer: "Es ist erfreulich, dass der Betrieb wieder aufgenommen wird. Vor allem, weil es sehr viele Pendler aus beiden Regionen trifft. Auch wenn die Öffnung der Tauernschleuse mit einer dreiwöchigen Verspätung erfolgt."

Erleichterung herrscht auch auf Kärntner Seite. Bürgermeister Günther Novak: "Wir sind sehr froh, dass es dieses Öffnungsdatum nun gibt - einerseits für die vielen Pendler aus dem Mölltal, andererseits aus touristischer Sicht. Radfahrer nutzen die Schleuse immer öfter." Pro Jahr werden 180.000 Fahrzeuge transportiert. Bei den Fahrrädern gab es zuletzt einen Transportzuwachs von 30 Prozent.

