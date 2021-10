Am 9. Oktober startet das Kitzsteinhorn in die Wintersaison

Kaum sinken die Temperaturen steigt die Freude auf den Wintersport: Auf dem Kitzsteinhorn in Kaprun startet am Samstag (9. Oktober) die Wintersaison 2021/2022.

Die Wetterprognosen für den Saisonstart am Samstag sind recht gut. Das Wochenende soll nämlich sehr trocken und sehr sonnig starten. Winterliches Ambiente sollte in höheren Lagen wie etwa dem Kitzsteinhorn gegeben sein.

Denn für den Mittwoch (6. Oktober) lautet die Bergwetterprognose: "Die Berge stecken in Wolken und es regnet und schneit länger anhaltend. Schnee fällt bis etwa 1600 Meter herab." Und Schnee sollte es am Donnerstag sogar bis 1500 Meter geben. Die Pisten im unmittelbaren Gletscherskigebiet beginnen bei 2500 Metern.

Marcel Hirscher auf Burg Kaprun

Auch dieses Jahr wird der Saisonstart mit etlichen Veranstaltungen begleitet. Am Freitag legt das Freeride-Film Festival seinen Tour Stopp in den ehrwürdigen Burggemäuern ein. Am Samstag darf sich eine limitierte Anzahl an Gästen auf das absolute Highlight des Wochenendes freuen: Marcel Hirscher wird in ganz besonderem Ambiente im Rittersaal der Burg in einem exklusiven Talk über seine Projekte, Motivationen und Visionen sprechen.

Der Salzburger, der 67 Weltcupsiege zählt und zwölf Medaillen bei WM und Olympia gewann, präsentierte bereits Ende September seine neue Skimarke VAN DEER, die nur in auserwählten Bründl Sports Shops zu erwerben sein wird.

In knapp einem Monat (5. bis 7. November) stellen die führenden Wintersport-Marken am Gletscher des Kitzsteinhorns ein Wochenende lang ihr brandneues Material zum kostenlosten Test bereit.